Iz Zaštite prostora Crne Gore kazali su za taj medij kazali da su im iz Glavnog grada tražili da očiste, odnosno formiraju kanal u dužini od 600 metara do sliva u Moraču. To je lokacija na kojoj se nalazi stadio DG Arena.

Građevinska operativa državne firme Zaštita prostora Crne Gore počela je rušenje gradskog igrališta u kanalu Mareze u Donjoj Gorici, objavio je portal Dan.

"Dobili smo nalog od Glavnog grada da očistimo kanal Mareza na potezu od mosta do ušća kanala u Moraču. Počeli smo uklanjanje ograde igrališta i izrezaćemo dio asfalta koji je postavljen na sami kanal. Nakon toga ćemo ga čistiti jer je potpuno zatrpan. Ići će se do stadiona trasom kanala i on će se u tom dijelu potpuno otvoriti, a gdje su postavljeni objekti stadiona i reflektor kao privremeno rješenje kanal će se izmjestiti lijevo da se zaobiđe stadion i pri kraju će se spojiti na istu trasu kanala", rekao je direktor sektora u Zaštiti prostora Crne Gore .