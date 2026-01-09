Prema posljednjim podacima, vodostaj Zete je u padu – sa maksimalnih više od 1.189 cm pao je na oko 1.012 cm, ali su posljedice i dalje vidljive.

Opština Danilovgrad i portal „Volim Danilovgrad“ pokrenuli su novu platformu za prijavu štete i pomoć građanima pogođenim poplavama, saopštila je lokalna samouprava. Veb-sajt je već aktivan na adresi poplavedanilovgrad.me.

Obilne padavine u prvoj sedmici januara izazvale su izlivanje rijeke Zete i poplave koje su pogodile desetine domaćinstava, ugostiteljske objekte i saobraćajnice. Prema posljednjim podacima, vodostaj Zete je u padu – sa maksimalnih više od 1.189 cm pao je na oko 1.012 cm, ali su posljedice i dalje vidljive. Poplavljeno je više od 20 domaćinstava u naseljima poput Pažića, Strahinjića, Spuža, Podanja, Bandića i Klikovača, a oko 15 osoba evakuisano je. Brojni putni pravci i mostovi, uključujući glavni gradski most, bili su privremeno neprohodni.

„Platforma omogućava građanima da brzo i jednostavno prijave pretrpljenu štetu, kao i da dostave fotografije sa terena. Cilj je prikupiti što više relevantnih dokaza kako bi se precizno procijenila ukupna šteta, planirali hitni radovi na otčepljivanju i sanaciji zatrpanih odvodnih kanala te spriječilo ponavljanje sličnih situacija u budućnosti“, navode iz Opštine.

Opština naglašava da će lični podaci građana – ime, telefon i imejl – biti korišćeni isključivo za kontakt u vezi sa prijavom i neće biti objavljivani niti proslijeđeni trećim licima bez izričitog pristanka. Fotografije će služiti samo za dokumentovanje poplava i koordinaciju pomoći, a građanima se preporučuje da prije slanja zamagle lica ili registarske tablice na snimcima.

„Ovo je zajednička akcija građana i institucija – svaka prijava pomaže da se šteta brže sanira i da se sistemski spriječe buduće poplave“, poručuju iz Opštine i pozivaju sve stanovnike da iskoriste ovu mogućnost i doprinesu bržoj reakciji nadležnih službi, kao i dugoročnoj zaštiti ljudi, imovine i životne sredine.

Opština je najavila da će u ponedjeljak otvoriti poseban žiro-račun za prikupljanje donacija za pomoć ugroženim porodicama, čime se nastavlja koordinisana akcija oporavka nakon prirodne nepogode.