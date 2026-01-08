Kako su istakli, saniran je dio saobraćajnice koji je oštećen usljed pucanja cijevi u vlasništvu kompanije „Hidroenergija“.

Izvor: MONDO

Uprava za saobraćaj saopštila je da će put Kolašin–Berane preko Lubnica sjutra biti otvoren za saobraćaj od 7 sati.

Kako su istakli, saniran je dio saobraćajnice koji je oštećen usljed pucanja cijevi u vlasništvu kompanije „Hidroenergija“.

“Oštećeni dio saobraćajnice, sanirala je upravo ta kompanija, u skladu sa svojom odgovornošću za nastalu štetu. Radovi na sanaciji kolovozne kontrukcije su završeni, dok će asfaltiranje biti obavljeno čim to dozvole vremenski uslovi”, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.