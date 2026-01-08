Stanje je mnogo bolje nego prethodnih dana. Vodostaj jezera je dosta nizak.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović i direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP Crne Gore Miodrag Bešović dans su helihopterom obišli područje Podgorice koje je ugroženo od poplava (Tološe, Marezu, Beri, Doljane…), priobalje Skadarskog jezera, kao i Opštinu Danilovgrad.

"Stanje je mnogo bolje nego prethodnih dana. Vodostaj jezera je dosta nizak. Što se tiče Zete i Tuzi za sada nema opasnosti od poplava. Situacija u gradskim naseljima – Beri, prema Marezi, Tološi, koja su bila najpogođenija poplavama, za sada je dobar, mnogo bolji nego juče. Voda je pala sigurno za nekih 20 centimetara, u suštini stanje je stabilno u ovom trenutku. Nema kiše danas, neće je biti ni nrednih dana a i ako je bude, prema najavama, to će biti vrlo malo. Mislim da nema bojzni od poplava. Voda se već povlači, iz časa u čas je sve manji nivo. Nema južnog vjetra da bi Bojana vraćala prema jezeru, a ono je svakako dosta nisko za ovaj period", kazao je za Pobjedu Nikola Bojanović.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da je području Podgorice zabilježeno više intervencija.

"Intervencije su evidentirane u Berima, Komanima i Lužnici, gdje je izvršena evakuacija više lica, dok je juče evakuisana i petočlana porodica u Tološima", navodi se u saopštenju, uz ocjenu da se „stanje može okarakterisati kao stabilno i pod kontrolom“.

Navode da je nivo Skadarskog jezera normalan i da može bez problema prihvatiti vodu koja se danas ispušta iz Albanije, te da je današnje ispuštanje znatno manje i iznosi oko 500 kubika u sekundi, dok su vodostaji u dunavskom slivu u padu.

Obilaskom naselja Beri, mještani sa kojima smo razgovarali sun am takođe kazali da je situacija znatno bolja nego juče.

Podsjećamo, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović juče je sa komandirom Službe zaštite i spasavanja Nikolom Bojanovićem obišao poplavom najugroženija naselja u Podgorici: Marezu, Tološe, Beri i Doljane. Mujović je tada izjavio da situacija u naseljima koje je obišao nije bezazlena te da su sve nadležne službe Glavnog grada u punom kapacitetu danima na terenu i u službi građana kojima je potrebna pomoć. Komandir Službe zaštite i spašavanja, između ostalog, poručio je građanima da, ukoliko im zafali pijaće flaširane vode, pozovu Službu na broj 123, te da će im ista biti dostavljena na kućnu adresu, prenosi Pobjeda.