Rušiće se sve barikade i nelegalni objekti koji su na kanalu, a među kojima su i kuće i stadion.

Da smo sami sebi najveći neprijatelji, ponovo se pokazalo na primjeru kanala Mareze.

Nešto što je davno neko pametno osmislio, mi smo bahatošću i nebrigom uništili i ugrozili život. Srećom, zahvaljujući odgovornim građanima, prvi nasip je probijen, vojska je postavila pontonski most, a gradonačelnik Mujović je obećao da se sada stati neće.

Nadamo se da će ovo biti opomena svima nama da počnemo da budemo društveno odgovorni.



