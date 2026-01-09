Apelujemo na građane da se ponašaju odgovorno i oprezno i da se uzdrže od hvatanja i prisvajanja ribe, imajući u vidu da se radi o proizvodnom fondu.

Izvor: YouTube Print Screen

Iz kompanije „13. jul Plantaže“ saopšteno je da je zbog ekstremno visokog vodostaja na području Mareze došlo do izlivanja vode i ribe iz sistema ribnjaka u okolne dovodne i odvodne kanale.

„Iako se riba trenutno nalazi u otvorenom vodotoku, želimo istaći da ta riba nije ničija, već dio proizvodnog fonda koji je usljed više sile dospio van sistema ribnjaka. Apelujemo na građane da se ponašaju odgovorno i oprezno i da se uzdrže od hvatanja i prisvajanja ribe, imajući u vidu da se radi o proizvodnom fondu. Ujedno, pozvali smo nadležne institucije da se uključe i, u okviru svojih ovlašćenja, preduzmu mjere kako bi se spriječilo neovlašćeno otuđivanje ribe“, navode iz „13. jul Plantaže“.