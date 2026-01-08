Iz AMSCG podsjećaju da je do 1. aprila 2026. godine obavezna upotreba zimskih pneumatika za sva motorna vozila na putevima gdje je to označeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li su prisutni zimski uslovi.

Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraćaj odvija usporeno. Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog velike količine vode na kolovozima, kao i zbog povećane opasnosti od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Na sjeveru zemlje, kao i ponegdje u centralnim predjelima, zabilježene su sniježne padavine. Neophodna je izuzetno oprezna vožnja, prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima, uz striktno poštovanje saobraćajnih propisa, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG podsjećaju da je do 1. aprila 2026. godine obavezna upotreba zimskih pneumatika za sva motorna vozila na putevima gdje je to označeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li su prisutni zimski uslovi. Na ostalim dionicama koje nijesu obuhvaćene naredbom, u slučaju snijega, leda ili poledice, vozila moraju imati zimske pneumatike na svim točkovima. Minimalna dozvoljena dubina šare na pneumaticima u ovom periodu iznosi četiri milimetra.

Zbog odrona, saobraćaj je obustavljen na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Sokolovina.

Na regionalnom putu Danilovgrad – Glava Zete, u mjestu Dobro Polje, saobraćaj je u prekidu zbog izlivanja rijeke Zete.

U mjestu Orja Luka, na putu Podgorica – Danilovgrad, došlo je do prekida saobraćaja usljed izlivanja vode na kolovoz.

Saobraćaj je obustavljen i na putu Kolašin – Berane, preko tunela Klisura, zbog odrona.

Put Danilovgrad – Podgorica zatvoren je za saobraćaj u oba smjera zbog veće količine vode na kolovozu, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar – Kamenički most – Krute, zbog čega dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8.00 do 11.00 i od 13.00 do 16.00 časova. Tokom praznika radovi se neće izvoditi, a nastavljaju se 12. januara 2026. godine.

Na regionalnom putu R-17, dionica Čevo – Riđani, odobrena je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8.00 do 14.00 časova zbog radova na adaptaciji puta.

Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica – Bioča, saobraćaj se na pojedinim dionicama odvija naizmjenično, uz privremenu regulaciju.

Na magistralnom putu M-3, dionica Plužine – Jasenovo Polje, na potezu Zaborje – Jasenovo Polje, saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično, uz svjetlosnu signalizaciju.

Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, kao i na samom mostu na magistralnom putu M-6, dionica Žabljak – Pljevlja, saobraćaj se odvija naizmjenično zbog radova na rekonstrukciji.

Zbog redovnog održavanja kolovoza i sistema na auto-putu „Princeza Ksenija“, od 10. novembra 2025. godine vrši se povremeno zatvaranje po jedne saobraćajne trake u smjeru Veruša – Mateševo. Vozačima se savjetuje dodatna pažnja i poštovanje privremene signalizacije.

Saobraćaj u Ulici Vojislavljevića u Podgorici obustavljen je zbog radova na izgradnji bulevara, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

Informativni centar i služba pomoći na putu dostupni su građanima 24 sata.