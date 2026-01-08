Vojska će danas postaviti pontonski most u Donjoj Gorici kako bi se Mareza nesmetano slivala ka Morači, nakon čega će gradske službe nastaviti čišćenje kanala.

Izvor: MONDO

oslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić istakao je da će mnogi morati da odgovaraju zbog zatrpavanja kanala Mareze, te da je posebno važno utvrditi odgovornost Ministarstva poljoprivrede i Uprave za vode, koja treba da se brine o ovom vodotoku.

"Krivična odgovornost postoji kod investitora koji su gradili u koritu kanala, institucija koje su davale građevinske dozvole i urbanističko-tehničke uslove, kao i nesavjesnih pojedinaca koji su odlagali otpad ili pravili nelegalne brane. Svi oni će morati da odgovaraju", rekao je Mikić.

Situacija u Crnoj Gori, četvrti dan nakon poplava, polako se stabilizuje, a padavine su uglavnom ograničene na južne, niže predele. Najviše su pogođeni Danilovgrad i okolne opštine, gdje je evakuisano desetine domaćinstava, prenosi portal Vijesti.

Direktor podgoričke "Deponije" Aleksandar Božović izjavio je da poplave otkrivaju dubinu problema u kanalu, uključujući nelegalno postavljanje velikog reflektora fudbalskog stadiona u samom koritu.

"Moramo tražiti alternativna rješenja, izvoditi nove radove i uključiti Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice, Ministarstvo poljoprivrede i državu, jer problem prevazilazi lokalni nivo", rekao je Božović.

Mikić je najavio kontrolno saslušanje u Skupštini i korišćenje svih parlamentarnjih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti.