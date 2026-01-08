Vojska će danas postaviti pontonski most u Donjoj Gorici kako bi se Mareza nesmetano slivala ka Morači, nakon čega će gradske službe nastaviti čišćenje kanala.
oslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić istakao je da će mnogi morati da odgovaraju zbog zatrpavanja kanala Mareze, te da je posebno važno utvrditi odgovornost Ministarstva poljoprivrede i Uprave za vode, koja treba da se brine o ovom vodotoku.
"Krivična odgovornost postoji kod investitora koji su gradili u koritu kanala, institucija koje su davale građevinske dozvole i urbanističko-tehničke uslove, kao i nesavjesnih pojedinaca koji su odlagali otpad ili pravili nelegalne brane. Svi oni će morati da odgovaraju", rekao je Mikić.
Situacija u Crnoj Gori, četvrti dan nakon poplava, polako se stabilizuje, a padavine su uglavnom ograničene na južne, niže predele. Najviše su pogođeni Danilovgrad i okolne opštine, gdje je evakuisano desetine domaćinstava, prenosi portal Vijesti.
Vojska će danas postaviti pontonski most u Donjoj Gorici kako bi se Mareza nesmetano slivala ka Morači, nakon čega će gradske službe nastaviti čišćenje kanala.
Direktor podgoričke "Deponije" Aleksandar Božović izjavio je da poplave otkrivaju dubinu problema u kanalu, uključujući nelegalno postavljanje velikog reflektora fudbalskog stadiona u samom koritu.
"Moramo tražiti alternativna rješenja, izvoditi nove radove i uključiti Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice, Ministarstvo poljoprivrede i državu, jer problem prevazilazi lokalni nivo", rekao je Božović.
Mikić je najavio kontrolno saslušanje u Skupštini i korišćenje svih parlamentarnjih mehanizama za utvrđivanje odgovornosti.