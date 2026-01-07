Zbog velikog oštećenja puta, saobraćaj je i danas potpuno zatvoren na dionici koja vodi prema Kolašinu i Beranama, javlja RTCG.

Izvor: MONDO

Obilne kiše pokrenule su manje klizište nadomak mini centrale „Jelovica 1“ i uzrokovale pucanje cijevi, iz kojih su se velike količine vode izlile na cestu i uništile dio saobraćajnice u mjestu Lubnice.

Mehanizacija je na terenu i, ukoliko vremenske prilike dozvole, sanacija će biti završena do petka.

Inženjeri firme Hodroenergija Montenegro kažu da je cijev na hidrocentrali Jelovica 1 sanirana.