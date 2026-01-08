Jedino povećanje registrovano je na Skadarskom jezeru, gdje je nivo vode od juče u podne porastao za oko 25 centimetara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Hidrološka situacija u Crnoj Gori jutros je povoljnija nego prethodnih dana, a na većini mjernih stanica zabilježen je pad vodostaja, saopštio je hidrolog Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Ervin Kalač.

Prema njegovim riječima, nivo rijeka opada na svim mjernim stanicama, osim na Skadarskom jezeru, gdje je zabilježeno blago povećanje.

"Jutros je stanje bolje nego prethodnih dana. Na stanici u Podgorici, na rijeci Morači, od juče od 12 sati do danas zabilježen je pad vodostaja od oko metar i 15 centimetara. U Danilovgradu je, u istom periodu, vodostaj opao za oko 45 centimetara", rekao je Kalač za Jutarnji program RTCG-a.

Jedino povećanje registrovano je na Skadarskom jezeru, gdje je nivo vode od juče u podne porastao za oko 25 centimetara.

Govoreći o situaciji na sjeveru zemlje, Kalač je istakao da je došlo do stabilizacije, te da su glavni vodotoci u tom dijelu Crne Gore trenutno prilično stabilni.