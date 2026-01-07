Zamjenik gradonačelnika Boris Spalević saopštio je da je čišćenje i redovno održavanje kanala zakonska obaveza i jedna od najvažnijih mjera zaštite javnog zdravlja, naglašavajući da se ne radi o tehničkom, već o sistemskom i bezbjednosnom pitanju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Neprohodnost kanala Mareza tokom posljednjih obilnih padavina izazvala je izlivanje rijeke Trešanice, čime su ugroženi poljoprivredno zemljište, saobraćajnice, infrastruktura, imovina građana i bezbjednost vodoizvorišta Mareza, ključnog za vodosnabdijevanje Podgorice.

Kako je naveo, kanal Mareza decenijama nije sistemski održavan, a zbog začepljenja izazvanih bujnom vegetacijom, otpadom i nelegalnim intervencijama došlo je do ozbiljnih problema tokom nedavnih padavina. Čišćenje kanala započeto je prošle godine, kada je sanirano oko 300 metara, dok su aktivnosti nastavljene i ove godine.

Plan je da Glavni grad tokom 2026. godine očisti kompletnu dionicu kanala u dužini od oko 8.500 metara, uz pojačan nadzor i kontrolu nelegalnih zahvata u vodoizvorišnoj zoni.

Spalević je poručio da ova gradska uprava neće dozvoliti dalje ugrožavanje vodoizvorišta, te da će svi koji su neodgovornim ponašanjem narušavali kanal i javno dobro snositi odgovornost.

„Vrijeme neodgovornosti je isteklo. Kanal Mareza mora biti u potpunosti funkcionalan i trajno zaštićen, u interesu građana i sigurnog vodosnabdijevanja Podgorice“, poručio je Spalević.