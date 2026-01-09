Najviše oružja vraćeno je na teritoriji Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, gdje je u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Tuzima predato 1.756 komada.

Izvor: Uprava policija

U okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi godinama, tokom 2025. godine građani Crne Gore dobrovoljno su predali više od 4.170 komada oružja, preko 130.000 komada municije, 506 ručnih bombi, kao i djelove oružja i detonirajuća sredstva.

Najviše oružja vraćeno je na teritoriji Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, gdje je u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Tuzima predato 1.756 komada. Slijedi region „Jug“ sa 910 komada, „Sjever“ sa 794 i „Zapad“ sa 719 dobrovoljno predatih komada oružja.

Od ukupnog broja predatog oružja u 2025. godini, 136 su automatske puške, 1.696 pušaka i 2.347 pištolja. Od početka kampanje 2015. godine do kraja 2025, policiji je širom Crne Gore predato više od 7.300 komada oružja, gotovo 195.000 komada municije i preko 100 kilograma eksploziva.

Iz Uprave policije poručuju da ovi podaci potvrđuju značaj kampanje i pozivaju građane da i dalje daju doprinos bezbjednosti društva, uz napomenu da se oružje može predati bez ikakve krivične ili prekršajne odgovornosti. Građani koji žele da vrate oružje mogu pozvati policiju na broj 122, nakon čega će policijski službenici bezbjedno preuzeti oružje na licu mjesta.