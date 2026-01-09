Iz policije je saopšteno da su inspektori za strance, u okviru granične policije, tokom decembra sproveli 19 samostalnih akcija pojačane kontrole, dok je u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama realizovana još 31 zajednička akcija.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Službenici Uprave policije tokom decembra su realizovali 1.775 represivnih mjera koje su se odnosile na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, u okviru kojih je donijeto više desetina rješenja o povratku, otkazu boravka i protjerivanju, prenosi portal Vijesti.

U tim aktivnostima donijeto je 228 rješenja o povratku lica, 129 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, kao i 24 rješenja o protjerivanju stranih državljana, dok su 24 osobe prinudno udaljene iz Crne Gore, prenosi portal Vijesti.

Kako su naveli iz Uprave policije, podnijeto je i 525 inicijativa za prekid privremenog boravka, dok je donijeto sedam rješenja o izricanju blažih mjera. Ukupan broj podnijetih prekršajnih prijava i izdatih prekršajnih naloga stranim državljanima u decembru iznosio je 814.

U istom periodu, 13 stranih državljana smješteno je u Prihvatilište za strance, a na osnovu sporazuma o readmisiji, susjednim državama je po skraćenom postupku predato 24 lica čiji je boravak bio nezakonit.

Iz policije su podsjetili da je od početka prošle godine, u okviru akcije „Stranac“, prema stranim državljanima izrečeno ukupno 18.864 represivnih mjera, dok je po osnovu prekršajnih naloga naplaćeno više od 730 hiljada eura novčanih kazni.