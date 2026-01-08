Opština Šavnik je, prema njegovim riječima, pripremila projektnu dokumentaciju za trajno rješavanje problema i ponovo će se obratiti Vladi Crne Gore i nadležnim institucijama kako bi se pitanje Komarnice rješavalo zajednički i odgovorno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Situacija u Komarnici zahtijeva trajno i sistemsko rješenje, poručio je predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić, naglašavajući da se problemi više ne mogu rješavati privremenim mjerama. Kako je naveo, riječ je o pitanju bezbjednosti građana i normalnog funkcionisanja života, zbog čega Komarnica mora biti u vrhu državnih infrastrukturnih prioriteta.

Most na rijeci Komarnici, oštećen u ponedjeljak usljed bujice izazvane obilnim padavinama, saniran je intervencijom opštinskih službi, čime je ponovo omogućena prohodnost za vozila. Jakić je istakao da su nadležne službe na terenu, da se situacija pažljivo prati i da su naredni koraci već definisani, uz poruku građanima da je njihova bezbjednost apsolutni prioritet.

Opština Šavnik je, prema njegovim riječima, pripremila projektnu dokumentaciju za trajno rješavanje problema i ponovo će se obratiti Vladi Crne Gore i nadležnim institucijama kako bi se pitanje Komarnice rješavalo zajednički i odgovorno.

S druge strane, pojedini mještani upozoravaju da se problem ponavlja iz godine u godinu, jer rijeka pri jačim padavinama oštećuje mostove. Podsjećaju i na oktobar 2024. godine, kada su srušena tri mosta, te zahtijevaju izgradnju novog, trajnog mosta, poručujući da privremene sanacije nijesu dugoročno rješenje.