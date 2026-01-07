Gradonačelnik je podsjetio da trenutna situacija predstavlja posljedicu višegodišnjeg neodgovornog upravljanja kanalima, te naglasio da će tokom 2026. godine biti očišćen najveći dio kanala Mareza, čija dužina iznosi 8.500 metara.

Izvor: MONDO

Treći dan poplava u Crnoj Gori donio je niz problema u nekoliko opština, a situacija u Podgorici, posebno u naselju Donja Gorica, zahtijeva hitne intervencije. Iako su vodostaji u opadanju, pojedine saobraćajnice ostaju zatvorene, dok su u Danilovgradu neki građani privremeno evakuisani.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović u uključenju za „Dnevnik 2“ na TVCG istakao je da su mještani i volonteri nevladinih organizacija dali značajan doprinos u rješavanju problema, dok Vojska Crne Gore, zajedno sa resornim ministrima, pruža ključnu podršku.

„Večeras možda nećemo moći završiti sve radove, ali situacija je trenutno pod kontrolom. Sjutra smo dogovorili sa Vojskom Crne Gore da počne postavljanje pontonskog mosta kako bi se uklonila prirodna prepreka i omogućio nesmetan tok vode“, rekao je Mujović.

Gradonačelnik je podsjetio da trenutna situacija predstavlja posljedicu višegodišnjeg neodgovornog upravljanja kanalima, te naglasio da će tokom 2026. godine biti očišćen najveći dio kanala Mareza, čija dužina iznosi 8.500 metara.

Izvršni direktor DOO „Deponija“ Aleksandar Božović pohvalio je koordinisan rad svih službi – pauk-bagera, Puteva, Čistoće, Zelenila, Uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije – naglašavajući da su građani Donje Gorice spremni da pruže svaku vrstu pomoći.

Gradonačelnik je posebno istakao i kompleksnu situaciju u blizini DJ arene kod stadiona, napominjući da se radi o višedecenijskom problemu koji će zahtijevati kontinuirane napore i tokom prazničnih dana.

„Vrlo kompleksna situacija je pred nama, nema odmora, ali cilj nam je da riješimo probleme koji su godinama stavljani pod tepih i koji su ugrožavali živote i bezbjednost naših sugrađana“, zaključio je Mujović.