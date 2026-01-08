Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je da će biti sankcionisani svi koji su onemogućili da kanal koji bi trebalo da krak Mareze odvodi ka Morači obavlja svoju funkciju.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

"Danas sam imao sastanak sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove, gospodinom Brankom Kovačevićem. Dogovorili smo se da krenemo u beskompromisnu akciju, da kaznimo sve koji su podigli bespravne objekte i koji su na bilo koji način ugrozili ovaj mareški kanal", kazao je Mujović danas u Donjoj Gorici, gdje je postavljen privremeni pontonski most, prenose Vijesti.

Mujović je poručio da neće biti selektivnog postupanja.

"Svi koji su zaposjeli teritoriju kanala i onemogućili da taj kanal obavlja svoju funkciju, biće sankcionisani. Biće im dat nalog da uklone sve te nelegalne objekte i taj kanal moramo dovesti u funkciju", naveo je.

"Imamo otprilike dvije takve lokacije, odnosno dva takva 'čepa', gdje se neko vrlo neodgovorno ponašao, uz sve ovo ostalo, što je odlagao otpad... To je sada prioritet, to treba da se riješi", rekao je gradonačelnik Podgorice, pišu Vijesti.

Glavni grad je saopštio da su Mujović i Kovačević započeli "odlučnu, sveobuhvatnu i beskompromisnu akciju" uklanjanja svih objekata, materijala i nelegalnih zahvata koji blokiraju kanal Mareze, "bez izuzetaka i bez selekcije".

"Postupajući inspektor je na terenu zapisnički konstatovao da su pojedini građani i privredni subjekti izvršili nezakonitu uzurpaciju kanala koji vodi od Mareze do Morače, u koji su odlagani šut, zemlja i drugi građevinski i otpadni materijali, čime je direktno ugrožena njegova osnovna funkcija", piše u saopštenju.

Ističu da kanal Mareze ima ključnu ulogu u sistemu odvođenja viška vode u uslovima obilnih padavina, a da je njegova prohodnost od presudnog značaja za sprečavanje poplava, materijalne štete i ugrožavanja bezbjednosti građana.

Svaka prepreka na tom vodnom pravcu, poručuju, predstavlja neposrednu prijetnju javnoj bezbjednosti i kao takva više neće biti tolerisana.

Glavni grad navodi da je ovakvo stanje posljedica "dugogodišnjeg nemara i tolerisanja nezakonitih radnji", ali da je takvoj praksi došao kraj. Aktuelna gradska uprava, poručuju, odlučna je da uspostavi red, pokaže snagu institucija i zaštiti javni interes.

"Istovremeno sa radovima na terenu, Uprava za inspekcijske poslove donosi rješenja o sankcionisanju svih identifikovanih odgovornih lica, u skladu sa zakonom", dodaju, prenose Vijesti.

Kazali su da je riječ o obimnom, tehnički i finansijski zahtjevnom poslu, koji će se sprovoditi sve dok kompletna dužina kanala od Mareze do Morače ne bude u potpunosti očišćena i dok se ne obezbijedi njegova puna funkcionalnost.

"Sve nadležne gradske službe nastaviće da rade bez prekida i punim kapacitetima, sve dok se ovaj problem ne riješi. Glavni grad neće tolerisati nezakonitu uzurpaciju javnih dobara i neodgovorno ponašanje koje direktno ugrožava bezbjednost građana", piše u saopštenju.