Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i načelnik Službe zaštite i spasavanja Nikola Bojanović, obišli su danas naselja koja su najugroženija usljed poplava, Marezu, Tološe, Beri i Doljane.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Mujović je rekao da situacija na terenu nije bezazlena, navodeći da su sve nadležne službe Glavnog grada danima angažovane punim kapacitetom i da su na raspolaganju građanima kojima je potrebna pomoć.

Najavio je da će nakon povlačenja voda biti rađeno na sanaciji kanala Mareza, uključujući i gornji tok, kako bi imao vezu sa Moračom koju u ovom trenutku nema. Bojanović je poručio građanima da, ukoliko im zafali pijaće flaširane vode, da pozovu Službu na broj 123, te da će im ista biti dostavljena na kućnu adresu.