Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić istakao je da je budžetom planirano 25 miliona eura za prvu fazu obilaznice, od Sutorine do Zelenike.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Predstavljajući Nacrt programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2026. godinu, na nastavku sedme sjednice lokalne Skupštine, v.d. sekretara za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš iznio je pregled projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države.

Među njima je i izgradnja obilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine preko zaleđa do Zelenike i dalje rivijerom do Morinja, za koju postoje dvije varijante, pojasnio je Velaš.

„Jedna varijanta je mnogo skuplja za izvođenje i održavanje, sa velikim brojem tunela i mostova, dok je druga značajno jeftinija, sa otvorenim profilom. Ipak, u ovom trenutku na to ne pomišljamo jer Uprava za kulturna dobra vjerovatno neće dati saglasnost. Zbog izmjene PUP-a izdati su novi urbanističko-tehnički uslovi, a mi ćemo pokušati, uz manju računsku brzinu, da ublažimo radove u zaleđu i odsjeke koji se prave, kako bismo dobili prihvatljivije rješenje“ – rekao je Velaš.

„Postoje dvije varijante obilaznice i to treba usaglasiti s projektantom. Država je već potpisala ugovor o projektovanju, a mi pratimo proceduru i nastojimo je ubrzati. Projektant bi trebao dobiti oko 30.000 eura za projektovanje, a čekamo dostavu rješenja kako će se saobraćajnica graditi – da li s mostovima i tunelima, ili u smanjenoj verziji. Naš pristup je da se obilaznica prilagodi tako da se izbjegne rušenje pojedinih objekata i da se na kraju dobije optimalno rješenje“ naveo je Katić.