Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić istakao je da je budžetom planirano 25 miliona eura za prvu fazu obilaznice, od Sutorine do Zelenike.
Predstavljajući Nacrt programa uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2026. godinu, na nastavku sedme sjednice lokalne Skupštine, v.d. sekretara za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš iznio je pregled projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države.
Među njima je i izgradnja obilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine preko zaleđa do Zelenike i dalje rivijerom do Morinja, za koju postoje dvije varijante, pojasnio je Velaš.
„Jedna varijanta je mnogo skuplja za izvođenje i održavanje, sa velikim brojem tunela i mostova, dok je druga značajno jeftinija, sa otvorenim profilom. Ipak, u ovom trenutku na to ne pomišljamo jer Uprava za kulturna dobra vjerovatno neće dati saglasnost. Zbog izmjene PUP-a izdati su novi urbanističko-tehnički uslovi, a mi ćemo pokušati, uz manju računsku brzinu, da ublažimo radove u zaleđu i odsjeke koji se prave, kako bismo dobili prihvatljivije rješenje“ – rekao je Velaš.
„Postoje dvije varijante obilaznice i to treba usaglasiti s projektantom. Država je već potpisala ugovor o projektovanju, a mi pratimo proceduru i nastojimo je ubrzati. Projektant bi trebao dobiti oko 30.000 eura za projektovanje, a čekamo dostavu rješenja kako će se saobraćajnica graditi – da li s mostovima i tunelima, ili u smanjenoj verziji. Naš pristup je da se obilaznica prilagodi tako da se izbjegne rušenje pojedinih objekata i da se na kraju dobije optimalno rješenje“ naveo je Katić.