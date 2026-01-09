Čorac je, kako se sumnja, djelo koje mu se stavlja na teret, izvršio na način što je jednom licu iz Berana prodao kokain.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Beranska policija uhapsila je operativno interesantnu osobu Aleksu Ćorca (35) osumnjičenog za uličnu prodaju droge.

Ćorac je, rečeno je "Vijestima" u Upravi policije, član organizovane kriminalne grupe Marka Zekića.

Čorac je, kako se sumnja, djelo koje mu se stavlja na teret, izvršio na način što je jednom licu iz Berana prodao kokain.

U zakonskom roku Ćorac će, saopšteno je iz policije, uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.

Zekić, koji se nalazi u bjekstvu i Miomir Đukić prvostepeno su u maju prošle godine osuđeni na dugotrajnu kaznu zatvora od po 40 godina za ubistva Nemanje Prelevića i Danila Pekovića na Veruši 17. oktobra 2020. godine, te po 15 godina zatvora za pokušaj ubistva Sujković Kenana, Sujković Ismeta i Kastrat Mirze u Beranama u novembru 2021. godine.

Policija u Beranama je podnijela i dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv V.V. (36) i D.D. (23) zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.