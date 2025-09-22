Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, Nikola Bojanović, saopštio je danas da je pored brojnih projekata nabavke novih vozila i opreme, pokrenuo i projekat rekonstrukcije same zgrade Službe.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Kada je riječ o spoljašnjem dijelu objekta, radovima će biti obuhvaćena kompletna fasada – ugradnja ljepila, mrežice i bavalita – budući da od same izgradnje zgrade do danas nije ništa rađeno na tom dijelu, pa se objekat praktično nalazi u stanju sive gradnje. Unutrašnji radovi obuhvatiće molerisanje prostorija, rekonstrukciju sobe za boravak vatrogasaca u kojoj će biti obnovljena izolacija, kao i adaptaciju kuhinje i ugradnju novog mobilijara", istakao je Bojanović u saopštenju.

On je dodao da sve radove izvodi Agencija za stanovanje, kako prenose Vijesti.

"Ovo predstavlja tek početak sveobuhvatne rekonstrukcije objekta Službe zaštite i spašavanja, a nastavak radova planiran je i za narednu godinu", kazao je Bojanović.