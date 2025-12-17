Prema važećoj uredbi, državna administracija trenutno broji 24 organa uprave, a njihov broj će se ovim izmjenama dodatno povećati.

Vlada je juče usvojila izmijenjenu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom je predviđeno formiranje još dva organa uprave od 1. januara 2026. godine – Uprave za legalizaciju bespravnih objekata i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu.

Kako je saopšteno, do početka naredne godine biće imenovani vršioci dužnosti direktora ovih institucija. Prema važećoj uredbi, državna administracija trenutno broji 24 organa uprave, a njihov broj će se ovim izmjenama dodatno povećati.

Uprava za legalizaciju bespravnih objekata biće nadležna za postupke legalizacije bespravnih objekata neto površine veće od 500 kvadratnih metara, kao i objekata izgrađenih u posebno osjetljivim i zaštićenim zonama. To, između ostalog, obuhvata zone morskog dobra, zaštićena područja, područja ekološke mreže, zone aerodroma, zaštitne koridore infrastrukturnih objekata, kulturna dobra i njihovu zaštićenu okolinu, područja pod zaštitom UNESCO-a, vodna zemljišta, kao i prostore u blizini vojnih objekata i luksuznih turističkih kompleksa. Uprava će voditi elektronsku evidenciju postupaka legalizacije i predlagati mjere za unapređenje efikasnosti tog procesa, piše CdM.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu imaće širok spektar nadležnosti, uključujući upravljanje i sprovođenje plaćanja iz IPARD programa i drugih fondova Evropske unije, kao i realizaciju nacionalnih programa podrške kroz Agrobudžet. Agencija će biti zadužena za obradu zahtjeva, isplatu sredstava, administrativne i terenske kontrole, vođenje registara i informacionih sistema, kao i zaštitu finansijskih interesa EU.

Predviđeno je i da nova agencija preuzme državne službenike i namještenike iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su do sada obavljali poslove iz ove oblasti, prenosi CdM.