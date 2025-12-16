Vlada je saopštila da je to odlučeno na jučerašnjoj elektronskoj sjednici, na predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Lazar Šćepanović izabran je za vršioca dužnosti direktora Uprave policije u još jednom mandatu.

"Za vršioca dužnosti direktora Uprave policije određuje se Lazar Šćepanović, specijalista pravnih nauka, do postavljenja direktora Uprave policije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci. Dispozitiv ovog rješenja objaviće se u 'Službenom listu Crne Gore'", piše u dokumentu Vlade.

Šaranović je u obrazloženju napisao da bi Šćepanović profesionalno, stručno i na najbolji način obavljao poslove vršioca dužnosti direktora Uprave policije i da ispunjava sve uslove za uspješno obavljanje te dužnosti.