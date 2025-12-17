Danas je Botunjane posjetila Komunalna inspekcija Glavnog grada zbog šatora koje su građani postavili na lokaciji predviđenoj za izgradnju postrojenja.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ostajemo pri našem ranije iznijetom stavu i rezultatima referenduma u Opštini Zeta od 14. decembra, kaže Vukčević.

"U odgovoru smo naveli da podržavamo napore Vlade da saniraju crne ekološke tačke kao što su bazeni crvenog mulju i rasuti otpad, i da se izmijene plan u vezi sa skladištenja otpada u krugu KAP-a. To su segmenti zaključaka Vlad ekoje podržavamo. Međutim, na referendumu su se građani Botuna i čitave Zete izjasnili da su protiv gradnje postrojenja na toj lokaciji tako da ostale zaključke uopšte nijesmo razmatrali, jer su svi oni vezani za rad i gradnju postrojenja nu Botunu. To smo Vladi poslali u par rečenica, nijesmo širili dopis" rekao je Slavko Vukčević.

Danas je Botunjane posjetila Komunalna inspekcija Glavnog grada zbog šatora koje su građani postavili na lokaciji predviđenoj za izgradnju postrojenja. Iako su ranije dobili nalog da ih uklone, to nisu učinili. Inspektorka je zbog toga izdala novo rješenje i naložila da šatori budu uklonjeni u roku od dva dana.

"Naređuje se NN licu da u roku od dva dana od dana dostavljanja rješenja ukloni komunalne objekte - privremene montažno demontažne objekte - tri šatora, jedan postavljen na dijelu katastarske parcele broj 2915 iz LN br 3900 KO Dajbabe, dva na dijelu katastarske parcele broj 2920 iz LN broj 3900 KO Dajbabe u Podgorici, jer su postavljeni bez odobrenja nadležnog organa lokalne uprave" kako piše u rješenju.