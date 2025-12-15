“Ovakvi incidenti direktno ugrožavaju bezbjednost putnika, te izazivaju materijalnu štetu i poremećaje u redovnom odvijanju željezničkog saobraćaja”, dodaju u saopštenju.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

U dva odvojena incidenta, u subotu 13. decembra, došlo je do kamenovanja elektromotornih vozova tipa CAF na ulaznom signalu u stanicu Podgorica, u 11:30 i 15:30 sati, saopšteno je iz Željezničkog prevoza Crne Gore.

Kako navode, oštećena su prozorska stakla na dvije garniture vozova, koje su morale biti povučene iz saobraćaja radi zamjene.

“Ovakvi incidenti direktno ugrožavaju bezbjednost putnika, te izazivaju materijalnu štetu i poremećaje u redovnom odvijanju željezničkog saobraćaja”, dodaju u saopštenju.

Željeznički prevoz Crne Gore je, kako navode, odmah prijavio slučaj Ministarstvu unutrašnjih poslova, a protiv NN lica su preduzete sve zakonom propisane radnje u cilju identifikacije i procesuiranja počinilaca.

“Oštro apelujemo na javnost da osudi svaki vid vandalizma, jer ovakvi postupci ne samo što ugrožavaju ljudske živote, već i dodatno opterećuju već ograničene kapacitete željezničkog sistema. Svaki oštećeni voz znači manje dostupnih kapaciteta za putnike, dodatne troškove popravki, kao i kašnjenja i otkazivanja polazaka”, ukazuju iz ŽPCG.

Željeznički prevoz Crne Gore podsjeća da su naši vozovi javna imovina svih građana i da se moraju čuvati.

“Ovakvi napadi nijesu samo šteta za preduzeće, već narušavaju i komfor i povjerenje svih putnika koji svakodnevno koriste željeznički prevoz. Pozivamo sve građane da, ukoliko primijete sumnjiva lica ili ponašanje u blizini pruge i vozova, to odmah prijave nadležnim organima, kako bi se spriječile slične situacije u budućnosti”, zaključili su u saopštenju.