Projekat postrojenja ne može se posmatrati van šireg evropskog konteksta, jer je riječ o, kaže Mujović, jednom od ključnih uslova u procesu evropskih integracija Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ne želim da budem gradonačelnik sa vezanim rukama, sa minorim budžetom, sa prljavim ulicama, lošom infrastrukturom i bez mogućnosti da se bilo šta uradi. Puko i tiho egzistiranje u fotelji ne prihvatam i to neću dozvoliti, istakao je za RTV Podgorica gradonačelnik Saša Mujović.

Referendum u Zeti o izgradnji postrojenja u Botunu otvorio je dilemu o tome koliko takvo izjašnjavanje građana može imati pravnu snagu van granica opštine. Mujović poručuje da odluka sa referenduma ne proizvodi obaveze za Podgoricu, uz upozorenja da bi eventualno zaustavljanje projekta imalo ozbiljne posljedice.

Nakon završenog referenduma u Zeti, otvoreno je pitanje kakav pravni i politički efekat takva odluka ima na Glavni grad i državu.

Mujović ponavlja da rezultat ne može biti pravno obavezujući za Podgoricu.

“Mislim da stav gospodina Asanovića nije pravno utemeljen i da ovaj referendum nije obavezujući za Glavni grad. U skladu s tim ćemo se i ponašati. Ovo može biti određeni input, način razmišljanja građana Zete, ali nikako nešto što je obavezujuće za Glavni grad, a posebno ne za državu Crnu Goru”, kazao je Mujović.

“Moram reći da mi smeta to koketiranje sa demokratijom i Evropom. Kada nam nešto iz Evrope odgovara i ide u korist, tada je to afirmativno i poželjno. Međutim, kada nešto ne ide u prilog lokalnim interesima, onda se to ignoriše. Svi smo deklarativno za evropske integracije, ali ovo je projekat koji je sastavni dio tih integracija i jedan od osnovnih uslova za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, kao i elementarna civilizacijska norma“, poručuje Mujović.

Ocjenjuje da se referendum, kao demokratski mehanizam, ne smije koristiti za pitanja koja imaju jasan i logičan odgovor, ali u razvijenim evropskim državama.

“Jeste, referendum jeste evropska tekovina, ali u razvijenoj Evropi se na referendumima ne postavljaju pitanja ovog tipa, jer ona imaju logičan odgovor. Ako vas neko pita da li ste za izgradnju postrojenja koje doprinosi zdravlju vas, vaše porodice, okoline i ekologiji grada i države u kojoj živite”, kazao je Mujović.

U slučaju zaustavljanja projekta, upozorava prvi čovjek Podgorice, finansijski kolaps je neminovan.

“Da li želimo da pratimo volju građana Zete, ali onda moramo biti spremni da se odreknemo između 150 do 200 miliona eura i faktički potpišemo kapitulaciju Glavnog grada. Da naredne godine nema plata, nema projekata, asfaltiranja ili bilo čega”, istakao je Mujović.

U tom kontekstu, ističe – odgovorno upravljanje gradom bilo bi značajno ograničeno.

“Ne mogu voditi Grad na takav način i ne želim da budem gradonačelnik sa vezanim rukama, sa minorim budžetom, sa prljavim ulicama, lošom infrastrukturom i bez mogućnosti da se bilo šta uradi. Puko egzistiranje u fotelji ne prihvatam i to neću dozvoliti”, naglasio je Mujović.

Poruka iz Glavnog grada je da se pitanje postrojenja u Botunu ne može svesti samo na lokalno izjašnjavanje, već da mora biti sagledano u širem pravnom, finansijskom i evropskom kontekstu.