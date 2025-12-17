On je istakao da je riječ o ekološkom postrojenju koje postoji na više lokacija u Evropi, kojoj, svi težimo.

Izvor: MONDO

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da je odlučan u nastojanju da se izgradnja projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu završi, jer je to dobro i za Zetu, i za Podgoricu i za cijelu Crnu Goru.

On je istakao da je riječ o ekološkom postrojenju koje postoji na više lokacija u Evropi, kojoj, kako je rekao gostujući na RTCG, svi težimo.

"Od prvog radnog dana počeo sam se intenzivno baviti pitanjem kolektora. Bilo je mnogo razgovora sa mještanima. Na kraju smo napravili jedan paket i ponudu koju nije realno odbiti. Iza paketa stoje Glavni grad, Vlada Crne Gore i EU. Mi smo spremni da sve preporuke Vlade prenesemo u odluke u Skupštini Glavnog grada ukoliko će to biti dodatni nivo garancije za mještane Botuna", rekao je Mujović, prenosi portal RTCG.

Kaže da je cilj rješavanje pitanja basena crvenog mulja.

"Čak smo napravili ponudu da kolektor ne možemo staviti u pogon dok baseni crvenog mulja ne budu sanirani. Veći nivo ozbiljnosti nijedna vlada nije mogla prikazati. To je ekološko postrojenje, istih postrojenja ima širom Evrope. Svi se kunemo u Evropu, a onda dođemo u situaciju da odustajemo od tog postrojenja ili tražimo da ono bude dislocirano i da dislokacija od 500 metara bude kamen spoticanja", rekao je Mujović.

Dodao je da je odlučan u nastojanju da se ovo postrojenje završi jer je to nešto što je dobro i za Podgoricu, i za Zetu, i za cijelu Crnu Goru.