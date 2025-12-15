Šef kluba odbornika NSD, SNP, UCG Mitar Šušić predložio je Skupštini Glavnog grada da van snage stavi odluku na osnovu koje je u maju 2023. godine iz pravnog prometa uklonjen DUP Gorica C.

Izvor: Skupština glavnog grada

Šušić tvrdi da je odluka iz 2023. godine donijeta suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi, tada važećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, Statutu Glavnog grada, suprotno Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, kojima se garantuje pravo na imovinu. On smatra da gradski parlament nije bio nadležan za donošenje ovakve odluke. U odluci se poziva na istu situaciju koja je postojala i u slučaju DUP-a Zabjelo - Ljubović gdje je Zaštitnik ljudskih prava u mišljenju konstatovao da je Skupština odluku donijela kao nenadležan organ, da je ova materija uređena važenim zakonom.

,,Postupajući po inicijativi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u identičnoj pravnoj situaciji, Ustavni sud je 16. maja 2024. godine, ukinuo odluku ove Skupštine kojom je "stavlьen van snage" sa potpuno istim obrazloženjem i istim činjeničnim i pravnim posljedicamaž. Između ostalog, Ustavni sud je konstatovao da je ova Skupština, kao donosilac spornog akta, povrijedila načelo legaliteta, izašla iz okvira svojih nadležnosti i odlučila suprotno zakonu kako u formalnom, tako i u sadržinskom smislu", navodi Šušić, piše Dan.

On navodi i koji je način da se da se otklone štetne posljedice.

,,Jedini način da se, u okviru nadležnosti Skupštine Glavnog grada otklone štetne posledice nastale donošenjem ove odluke, je da se analogno već donesenim odlukama otklone povrede Ustava i zakona i ispune preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, te spriječi nastupanje štete po Glavni grad, a to je da se odluka stavi van snage i ukloni iz pravnog poretka", navodi Šušić.

Planom bilo pokriveno 21,24 hektara

Detaljni urbanistički plan Gorica C stavljen je van snage na predlog Građanskog pokreta URA. Ovaj plan pokrivao je prostor od 21,24 hektara, a definisan je brdom Gorica na sjeveru, Ulicom Rista Stijovića na zapadnoj strani, Bulevarom Ivana Crnojevića od jugozapada prema jugoistoku i trasom željezničke pruge Beograd - Bar na istočnoj strani.

