Zbog planiranih radova na mreži danas će, kako su saopštili iz CEDIS-a, bez napajanja električnom energijom ostati mnoga naselja i ulice u više gradova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 09 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska,dio Goljemad,Zagora,Ulica Vukosave Božović, Ulica Antona Čehova, Ulica Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio ulice Orijenske,Zgrada u ulica Milana Raičkovića i naselje oko nje,Naselje iza Škole Sutjeska,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila,Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,Ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić,Dio Tološa, ulica Ivangradska, Serdara Mila Vlahovića i Kotorska,Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube,Dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića,Zgrade u Ulica 13 jul preko puta Redakcije Dan,dio Dahne i Dajbabe.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Spuža,dio Grlića,Slap Zete,dio Frutka.

-u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Komunice

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Široka Ulica,Trešnjica,Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja,Integralovo naselje.

-u terminu od 09 do 12:30 sati: Ul. Sava Stanojevića, Pilana, dio Mokre Njive, dio Dukla

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje.

Budva

– u terminu od 09 do 13:30 sati: Dio naselja Maina I Mendula.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Ulcinjske Krute, dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu, dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu.

Kotor

-u terminu od 08 do 15 sati: Crpna stanica, Peluzica i naselje oko zgrade MUP-a , Muo, Ramadanovići, Glavati, Prčanj , Šarena Gomila, Jerovica, Stoliv, Markov Rt, Vrmac – Hotel Hilton, i okolina, kompleks zgrada iznad odmaralista Rivijera, naselje od Trojstva do šanka “Oskar”- prekidi u napajanju do 30 min u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 09 do 13 sati:

Bar

-u terminu od 08 do 15 sati: Komplet Opština Bar, Sud, Katastar,Koštanjca i Dragovići.

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati. dio Donje Lastve, od potoka, Šetalište Seljanovo.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači oko Trafostanica 110/35 na Podima.

-u terminu od 08 do 14 sati: dio potrošača u naselju Travunija,dio potrošača u naseljima Kulinovići i Brajevići.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača u naselju Mojdež kod Crkve,Kameno, Vrbanj, Mokrine, Kruševice, Ubli, Žlijebi,Kameno, Vrbanj, Mokrine, Kruševice, Ubli, Žlijebi.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Katun Rudo Brdo, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Nedakusi ,Kruševo.

-u terminu od 09 do 16 sati: Lješnica (središnji dio naselja),Zaton,Prijelozi 2,Bistrica,Zaton-Klinac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Paljevine, mHE ‘Paljevinska’, Ski centar ‘1450’,Selišta,Jasenova.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: ‘Manastir Morača’ (Manastir Morača, Rovca, Crkvine, Prekobrđe, Gornja Morača.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Čuklin,Traforeon ‘Radnik’,Traforeon ‘Vatrogasno’,Ravni, Krstac-Šundek, Siga, Pobrsijevići, Jakovići 1 i2, Jokići, Stričina, Slatina, Gojakovići, Osredine, Zaboj, Crvena Lokva, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke,Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica-Opština Petnjica (353 potrošača)-Kratkotrajno isključenje DV Petnjica-Gogočelje,Centralni dio sela Trpezi i Lagatore-naselje oko Škole i Ambulante, dio sela Savin Bor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica, Velika-Zaseok Potkraj.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Područja koja ostaju bez napajanja su sela: Bašča, Sastanci, Lučice, GornjaLovnica ,Grižice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće-Opština Rožaje(308 potrošača) Kratkotrajna isključenja DV10 kV Bašča.

Šavnik

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Gornja Bukovica, fabrika vode Diva u Gusarevcima, Boan, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.