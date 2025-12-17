Idealno mjesto za zimsku zabavu i rekreaciju u srcu grada
Klizalište u Podgorici otvoreno je i ove zime, donoseći pravu zimsku čaroliju za sve generacije.
Za sve posjetioce obezbijeđene su udobne i tople klizaljke, a cjena korišćenja klizališta iznosi 5 eura za sat vremena i u cijenu su uključene i klizaljke i kompletna oprema.
Klizalište će biti otvoreno do polovine februara, svakog dana od 10 časova ujutro do 22 časa uveče, uključujući i praznike.
Idealno mjesto za zimsku zabavu i rekreaciju u srcu grada!
POGLEDAJTE VIDEO: