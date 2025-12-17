Svi govornici na današnjem ekološkom protestu istakli su da su se okupili zbog izostanka adekvatne reakcije državnih organa, koji su, kako je ocijenjeno, zakazali u zaštiti zdravlja građana Pljevalja.

Izvor: Facebook/Institut SIGURNOST

Na protestu su se, pored organizatora i građanskog aktiviste Pavla Čolovića, okupljenima obratili i predstavnici prosvjete i zdravstva, NVO sektora, kao i jedan pljevaljski privrednik. Čolović je zahvalio građanima na dolasku, ističući da su prisustvom pokazali odgovornost prema zajednici, uprkos pritiscima institucija i interesnih grupa da se skup ne održi.

Govornici su poručili da su se na ekološki protest odlučili zbog izostanka adekvatne reakcije države, ocjenjujući da su nadležni zakazali kada je riječ o zaštiti zdravlja građana Pljevalja. Kako su naveli, postojeće stanje je neodrživo, jer nivo štetnih materija u vazduhu višestruko premašuje zakonske granice i ozbiljno ugrožava zdravlje stanovništva, piše PV Informer.

Naglašeno je da je stanje neodrživo, jer koncentracije štetnih materija u vazduhu znatno premašuju zakonom dozvoljene vrijednosti i ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi.

Kao zaključak skupa, poručeno je da termoelektranu treba privremeno ugasiti do završetka potpune ekološke rekonstrukcije, kako bi se građanima Pljevalja obezbijedilo pravo na čist vazduh i zdravu životnu sredinu.

Govornici su oštro kritikovali izjave predsjednika Odbora direktora EPCG Milutina Đukanovića, uz prijedlog da bude proglašen nepoželjnim na teritoriji opštine Pljevlja. Na meti kritika našli su se i predstavnici Instituta za javno zdravlje, jer se, kako je ocijenjeno, njihovim preporukama nije na adekvatan način zaštitilo zdravlje djece u Pljevljima tokom ozbiljnih ekoloških incidenata.

Zajednički stav sa skupa je da građanima Pljevalja nije potrebna „milostinja“ u vidu 50 odsto popusta na električnu energiju, jer, kako su poručili, svoje zdravlje i zdravlje svoje djece ne žele da mijenjaju za subvencije od desetak eura na računima za struju.

Od premijera Milojka Spajića zatraženo je poštovanje Ustava, koji građanima garantuje pravo na čist vazduh i zdravu životnu sredinu. Okupljeni očekuju hitne mjere kako bi se nivo štetnih čestica sveo na zakonom dozvoljene vrijednosti, ističući da rad termoelektrane ne smije imati prednost nad zdravljem stanovnika Pljevalja.