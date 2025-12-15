Rijeka Ćehotina će od utorka, 16. decembra, ponovo teći starim pravcem svog prirodnog toka.

Izvor: Printscreen/YouTube

Kako "Dan" nezvanično saznaje od izvora iz Rudnika uglja, okončani su svi radovi na vraćanju rijeke na stari pravac. U utorak će biti otvorena brana u Durutovićima, čime će Ćehotina ponovo promijeniti svoj tok.

Izvršni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković ranije je saopštio da se izmještanjem rijeke Ćehotine sprečava gašenje Rudnika uglja i Termoelektrane Pljevlja, čime se obezbjeđuje energetska stabilnost Crne Gore najmanje do 2041. godine.

Ljetos je saopšteno da će povratak Ćehotine na prirodni pravac koštati oko 16 miliona eura. Rudnik uglja je ovaj projekat finansirao samostalno, bez opterećenja državnog budžeta.

Podsjećamo da je rijeka Ćehotina 2009. godine izmještena iz svog prirodnog korita. U novembru te godine zatvorena je brana u selu Durutovići, nakon čega je rijeka potekla vještačkim koritom kroz sela Mrzoviće, Grevo i Kalušiće. Nakon ovih radova iseljeni su naselje Doganje, selo Durutovići i dio naselja Žabljak. Na tom prostoru izvršena je eksploatacija uglja, a kop Rudnika uglja praktično je ušao u gradsku zonu, u dijelu Stare cementare, što je stvorilo brojne ekološke probleme, piše Dan.

Sadašnjim odmicanjem kopa od grada stvaraju se uslovi za smanjenje količine prašine u gradskoj zoni. Međutim, i pored vraćanja Ćehotine na stari pravac toka, rijeka neće biti vraćena u svoje staro korito, jer je ono već odavno prekopano. Pljevljacima se tako neće vratiti prirodni virovi na rijeci, koji su nekada bili omiljena kupališta tokom ljetnjih mjeseci.

O pomenutim selima i naseljima, kao i o drugim mjestima koja su nestala u kopovima Rudnika uglja, ostaće da se priča kao o prostorima u kojima su nekada živjeli vrijedni domaćini, poznati po gostoprimstvu i čovječnosti.