SO Pljevlja u zaključcima zahtijeva da se obezbijedi subvencija računa za električnu energiju dok traje grejna sezona (50 odsto ukupnog računa).

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Skupština opštine Pljevlja održala je sjednicu po hitnom postupku na kojoj je razmatrana ekološka situacija u gradu pod Golubinjom, prenosi PV Informer.

SO Pljevlja u zaključcima zahtijeva da se obezbijedi subvencija računa za električnu energiju dok traje grejna sezona (50 odsto ukupnog računa).

“Skupština opštine Pljevlja zahtijeva od Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i EKO fonda da kompletna sredstva koja dobije na osnovu svih ekoloških taksi od zagađivača sa teritorije opštine Pljevlja, usmjeri isključivo na nabavku inverter klima za svako aktivno domaćinstvo u opštini Pljevlja”, jedan je od zahtjeva.

Skupština opštine Pljevlja, takođe, zahtijeva da Krizni štab u koordinaciji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Institutom za javno zdravlje preduzme privremene mjere u svrhu zaštite djece kako bi se smanjio negativan uticaj na zdravlje djece (predškolske i školske djece).

“Skupština opštine Pljevlja zahtijeva od EPCG da preduzme sve mjere u cilju skraćenja perioda probnog rada i stavljanje u funkciju sistema za odsumporavanje i dentrifikaciju prije ugovorom predviđenog roka, kao i inteviziranje, nastavak i završetak Projekta toplifikacije Pljevalja do grejne sezone 2026- 2027 godina”, kazali su iz SO Pljevlja.

Skupština opštine Pljevlja, kako se navodi u petom zaključku, zahtijeva od CEDIS-a da preispita elektroenergetsku mrežu u gradu kako grijanje na struju ne bi dovelo do problema isporuke električne energije.