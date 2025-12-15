SO Pljevlja u zaključcima zahtijeva da se obezbijedi subvencija računa za električnu energiju dok traje grejna sezona (50 odsto ukupnog računa).
Skupština opštine Pljevlja održala je sjednicu po hitnom postupku na kojoj je razmatrana ekološka situacija u gradu pod Golubinjom, prenosi PV Informer.
SO Pljevlja u zaključcima zahtijeva da se obezbijedi subvencija računa za električnu energiju dok traje grejna sezona (50 odsto ukupnog računa).
“Skupština opštine Pljevlja zahtijeva od Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i EKO fonda da kompletna sredstva koja dobije na osnovu svih ekoloških taksi od zagađivača sa teritorije opštine Pljevlja, usmjeri isključivo na nabavku inverter klima za svako aktivno domaćinstvo u opštini Pljevlja”, jedan je od zahtjeva.
Skupština opštine Pljevlja, takođe, zahtijeva da Krizni štab u koordinaciji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Institutom za javno zdravlje preduzme privremene mjere u svrhu zaštite djece kako bi se smanjio negativan uticaj na zdravlje djece (predškolske i školske djece).
“Skupština opštine Pljevlja zahtijeva od EPCG da preduzme sve mjere u cilju skraćenja perioda probnog rada i stavljanje u funkciju sistema za odsumporavanje i dentrifikaciju prije ugovorom predviđenog roka, kao i inteviziranje, nastavak i završetak Projekta toplifikacije Pljevalja do grejne sezone 2026- 2027 godina”, kazali su iz SO Pljevlja.
Skupština opštine Pljevlja, kako se navodi u petom zaključku, zahtijeva od CEDIS-a da preispita elektroenergetsku mrežu u gradu kako grijanje na struju ne bi dovelo do problema isporuke električne energije.