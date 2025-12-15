"Danu" su se obratili brojni građani koji zbog zdravstvenih i drugih prilika nisu u mogućnosti da odu do filijala Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP) i podnesu zahtjev za zamjenu lične karte.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



Oni su se obratili MUP-u, tražeći da, shodno zakonskim moućnostima, upute mobilne timove kako bi mogli da zamijene lični dokument, za šta su nadležni ostavili rok do 1. oktobra.

Uprkos tome što su neki od njih zahtjev podnijeli još u junu, mobilni timovi do danas nijesu stigli do njih. Iz MUP-a nijesmo dobili precizan odgovor koliko je građana podnijelo ovu vrstu zahtjeva. Dostavili su nam samo informacije za oktobar.

– Do 8. decembra, na teritoriji Crne Gore zamijenjene su 527.644 lične karte, dok je broj ličnih karata koje su ostale nezamijenjene, odnosno neuručene, 42.119. U oktobru je stiglo oko 3.600 zahtjeva za upotrebu mobilne stanice. Od navedenog broja, realizovano je oko 2.100 zahtjeva, a ostali su u proceduri i realizuju se shodno mogućnostima i dostupnosti tehnike. Trenutno su u upotrebi tri uređaja za mobilnu stanicu, a kako novi zahtjevi u kontinuitetu pristižu, tokom naredne sedmice očekuje se dodatna oprema u još tri opštine, što će omogućiti veću ažurnost u postupanju – odgovorili su nam iz MUP-a.

Ranije smo objavili da hiljade građana ne mogu da raspolažu sopstvenim novcem jer ih u bankama upućuju na zamjenu ličnih karata, a posebno su ugroženi nepokretni ili slabije pokretni. Da nevolja bude veća, bankarski službenici nijesu omogućavali opunomoćenim licima da podignu primanja za članove familije, iako su imali uredna punomoćja od notara, dok ne pribave njihove nove lične karte, odnosno dok ne donesu nova punomoćja, piše Dan.

Advokat Miloš Vukčević ranije je kazao za "Dan" da bi službenici u banci trebali da cijene validnost punomoćja, a da bi punomoćnik morao imati validan identifikacioni dokument – važeću ličnu kartu ili pasoš.

– U svakom slučaju, punomoćje koje je ovjereno kod notara ispunjava uslove za koje je ovlastio punomoćnika. Banke bi trebalo da prihvate takva punomoćja. Građani koje vraćaju uz obrazloženje da dostave nova punomoćja mogu se obratiti bankarskom ombudsmanu Centralne banke Crne Gore i uputiti pritužbe. U bankama treba samo da cijene je li punomoćje ovjereno kod notara, a ne da ga analiziraju – objasnio je Vukčević, prenosi Dan.

Advokati sa kojima smo tada razgovarali kazali su nam da u banakama to ne bi smjeli da rade, te da mogu da traže na uvid samo lični dokument opunomoćenog lica, ukoliko postoji punomoćje, te da ne bi smjeli da se bave njegovom analizom. Građanima su savjetovali da se zbog toga obrate bankarskom ombudsmanu Centralne banke Crne Gore. Građani koji se suočavaju s tim problemima rekli su nam da su im u bankama rekli da moraju donijeti nova punomoćja od notara, što im stvara dodatne troškove. Kako su nam saopštili, izlazak notara na teren košta 40 eura, plus troškovi punomoćja, što nijesu mala sredstva, čime se dodatno komplikuje život "običnih" građana i opterećuje njihov kućni budžet. Takođe, brojni nepokretni ili slabije pokretni građani još nijesu zamijenili lične karte iz razloga što timovi Ministarstva unutrašnjih poslova još nijesu izašli na teren iako su oni uredno podnijeli zahtjeve prije isteka zakonskog roka za zamjenu tog dokumenta. Ti građani su sada, bez svoje krivice, dovedeni u situaciju da ne mogu da ostvare brojna prava jer još uvijek nemaju novu ličnu kartu.