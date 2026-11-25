Osim prijatelja koje poznaje još iz mladosti, Mirka Vasiljević je izdvojila i kolegu iz glumačkog svijeta sa kojim je razvila posebno blizak odnos.

Izvor: YouTube/Amigshow

Glumica Mirka Vasiljević rijetko govori o privatnim odnosima, a ovog puta napravila je izuzetak i otkrila koliko joj znače dugogodišnja prijateljstva, lojalnost i ljudi koji su uz nju kroz različite životne faze.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Mirka je odgovorila na pitanje da li je tokom prethodnih godinu dana preispitivala svoj krug prijatelja, odnosno da li je neka imena sa liste izbrisala ili na nju dodala nove ljude.

Glumica je otkrila da se njeno društvo gotovo uopšte nije promijenilo još od punoljetstva.

"E, pa, ja isti krug ljudi imam od mog 18. rođendana, kada sam slavila rođendan svi ti ljudi su tu oko mene, možda je neko dodao suprugu ili supruga, možda za par ljudi se to promijenilo, ali nisam imala probleme sa prijateljima. Čak se nekada desi da nismo u kontaktu koliko smo željeli, ali nemamo tu otuđenost, volim da njegujem prijateljstva", rekla je Mirka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Otkrila kome povjerava sve tajne

Osim prijatelja koje poznaje još iz mladosti, Vasiljevićeva je izdvojila i kolegu iz glumačkog svijeta sa kojim je razvila posebno blizak odnos. Na pitanje da li postoji neko sa kim može da podijeli baš sve, uključujući i najskrivenije tajne, odmah je pomenula Nemanju Janičića.

Nemanja Janičić i Mirka Vasiljević

Izvor: Facebook/Centar za kulturu Bor

"Da, postoji, Nemanja Janičić. On je i moj kum, radili smo na 'Jesen stiže Dunjo moja', tri četiri mjeseca smo proveli na snimanjima, on mi je drug, drugarica, prijatelj, sve", ispričala je glumica.

Njihovo prijateljstvo počelo je tokom zajedničkog rada na projektu "Jesen stiže Dunjo moja", a vremenom je preraslo u blizak odnos koji su krunisali kumstvom.

Govoreći o saradnji sa kolegama i višemjesečnim snimanjima, Mirka je objasnila da se tokom takvog rada često stvaraju veze koje prevazilaze profesionalne okvire.

"Vi se nekako orodite na tim snimanjima, i stvarno postaju familija", poručila je Vasiljevićeva.

Podsjetimo, Mirka i njen partner Vujadin Savić našli su se prije godinu dana u centru pažnje javnosti zbog skandala nakon što je on prijavio transrodnu starletu Aleks Korać zbog navodne ucjene. Koraćeva je prije mjesec dana puštena na uslovnu slobodu.