Goca Tržan, nekada vukovac, otkriva zašto nije diplomirala i kako je izabrala muziku umjesto stočarstva.

Izvor: YouTube/Screenshot/Koncert Godine

Pjevačica Goca Tržan već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica domaće muzičke scene, ali malo ko zna da je njen životni put mogao da ode u sasvim drugom smjeru.

Iako je muzika rano postala njen poziv, svojevremeno je priznala da je bila odličan đak i da je nakon srednje škole imala ozbiljne planove za akademsko obrazovanje.

Pogledajte kako je Goca nekada izgledala:

"Škola mi je uvijek išla od ruke. Bila sam vukovac i đak generacije u Osnovnoj školi '25. maj' na Novom Beogradu. Danas se ona zove 'Duško Radović'. Evo, skoro sam išla na rođendan kod moje kumice. U prvom razredu sam upoznala svoju najbolju drugaricu i kumu Jelenu. Bila mi je svjedok oba puta na vjenčanju. Ona je osoba koja je uz mene 40 godina. Bili smo na 18. rođendanu kod njene ćerke. Njen otac je rekao mojoj Leni da sam ja bila najbolji đak i da je prava šteta što nisam završila fakultet. Ćerka me je čudno pogledala. Teže su mi išle matematika, hemija i fizika, što sam sjedela i učila, ne bubala. Ostale predmete sam mogla da prelistam pred čas i da dobijem peticu", rekla je pjevačica.

Nakon što je pokušala da upiše glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti, Goca se ipak odlučila za sasvim neočekivan smjer i bez muke položila prijemni ispit na drugom fakultetu.

"Posle srednje škole pokušala sam da upišem glumu. Pjevanje i gluma su veoma sličan posao. Međutim, gluma je još surovija prema ženama. Srećom, nisam upisala Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu. Ništa glumački svijet nije izgubio. Muzika mi daje mogućnost da glumatam. Spojila sam lijepo i korisno. A prijemni? Od 600 kandidata, bila sam izabrana među 15 najboljih, međutim, na klasu su primili samo njih šestoro. Na prijemnom sam imitirala Madonu, moju profesorku operskog pjevanja i Zoricu Brunclik. Nije mi Zorica došla glave, čak je ta imitacija komisiji bila simpatična."

"Posle završnog ispita išli smo kod mene da jedemo pohovane šnicle, pa smo se vratili na fakultet da vidimo rezultate. Bilo mi je krivo što nisam primljena, ali nisam sve to doživjela kao tragediju. Odmah sam položila prijemni na Poljoprivrednom fakultetu na odsjeku za stočarstvo i upala na budžet. Prvu godinu sam dala u roku, bez velikog napora. Kad sam počela da slušam drugu godinu, bilo je puno posla za mene u muzici i nisam mogla da izdržim taj tempo", prisjetila se pjevačica jednom prilikom za Kurir.