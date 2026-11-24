Sara Reljić otkriva da je njen glas iza dečijeg hita "Srećan rođendan" sa 21 milion pregleda, ali nije zaradila ni dinar.

Izvor: Instagram/printscreen/ sara_reljic.1

Pevačica Sara Reljić nedavno je ispričala da upravo njen glas stoji iza jednog od najvećih dečijih hitova na Jutjubu "Srećan rođendan", koji danas ima više od 20 miliona pregleda. Iako je numera postigla ogroman uspeh, ona tvrdi da od toga nije zaradila ni dinar.

"Pesma koju sam otpevala ima 21 milion pregleda, a ja ni centa nisam dobila", priznala je Sara Reljić.

SRECAN RODJENDAN - DANAS NAM JE DIVAN DAN (NOVA PESMICA) // ‪@SaraReljic‬ & ‪@IDJKids‬ Izvor: YouTube

Kako je objasnila, sve se dogodilo potpuno spontano u studiju za svega petnaestak minuta. Tada nije zahtevala nikakav honorar jer nije ni slutila da bi ta melodija mogla da postane toliko slušana.

"Je l' ste znali da sam ovo ja? Dobro, ne mogu da kažem, ja sam tada rekla: 'Ljudi, ja ću ovo da vam otpevam'. Dok sam čekala taksi, bukvalno sam za 15 minuta sve snimila i nisam tražila nikakve pare", ispričala je pevačica i dodala: "Nisam znala da će da ima 21 milion."

Udala se 10 dana posle veridbe

Inače, pevačica se udala 10 dana nakon veridbe za Nemca Luku Šulca. Ona je nedavno podelila detalje romantične prosidbe.

"Ja stvarno to nisam očekivala. To je bio opšti haos za mene, ali, eto, desilo se. On je to planirao, jer sam išla u posetu mom tati i mojoj porodici u Crnoj Gori i onda lepo je sve to tamo, razumeš? I onda Luka je odlučio, istraživao gde bi mogao da me veri i eto verio me u hotelu u Crnoj Gori. Sa nama se to nekako već sve znalo. Nije ni morao da klekne. To je samo njegova mama rekla: 'Jao, šta ako kaže ne?'. Rekoh: 'Ne, nemoguće da njemu kažem ne'", rekla je pevačica za "Blic".

Pogledajte kako je izgledala veridba: