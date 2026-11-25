Nekadašnji fudbaler Dušan Savić i novinarka Marina Rajević Savić vjenčali su se nakon 44 godine zajedničkog života, obilježavajući ljubav i tradiciju.

Izvor: Instagram printscreen/marinarajevic

Nekadašnji fudbaler Dušan Dule Savić i novinarka Marina Rajević Savić vjenčali su se u crkvi nakon čak 44 godine zajedničkog života. Dule je za ovu svečanu priliku obukao tradicionalnu srpsku narodnu nošnju, bijelu košulju sa vezom i tamnocrveni jelek, dok su mladenci na glavama nosili zlatne krune.

Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje:

Ko je Marina Rajević Savić?

Marina Rajević Savić je rođena 17. juna 1960. godine u Peći na Kosovu i Metohiji. Sa očeve strane, od oca Branislava, potiče iz stare i ugledne metohijske porodice Rajević, dok po majci Oliveri, rođenoj Mićković, vuče korjene iz plemena Kuči. Ima i brata Bojana. Osnovnu školu je pohađala u rodnoj Peći, Beogradu i Parizu, a nakon Trinaeste beogradske gimnazije završila je Filološki fakultet u Beogradu, smjer za francuski jezik i književnost i italijanski jezik.

Gostovanje sa 15 godina odredilo joj je životni put

Kao djevojčica maštala je da postane balerina ili ljekarka, ali se sve promijenilo kada je sa 15 godina gostovala u emisiji "Prekobrojni čas" na radiju Studio B. Ubrzo počinje tu da radi kao novinarka i voditeljka ove emisije za srednjoškolce, a nekoliko godina kasnije vodi i popularne programe "Pop non stop", "Sto veličanstvenih" i "Igla naša, ploča vaša".

Često ističe da je dete Studija B, gdje je zanat učila i novinarstvo zavoljela uz pjesnika Dušana Radovića, direktora Dragana Markovića, kao i novinare i urednike Aleksandra Kostića i Živadina Mitrovića.

Udaja za Dušana Savića i selidba u inostranstvo

Sa 22 godine udala se za proslavljenog fudbalera Dušana Savića i sa njim otišla u Španiju, u Hihon, a potom u Francusku. Živjeli su u Lilu, pa u Kanu na Azurnoj obali, gdje su 1987. godine dobili prvog sina Uroša. Tokom osam godina života u inostranstvu snimala je kratke emisije i priloge za dokumentarni program i povremeno pisala za novine.

Po povratku u Beograd, 1990. godine, rodila je drugog sina Vujadina i ubrzo počela da radi u naučnom programu Televizije Beograd, gdje je vodila emisije "Nedeljne naučne novosti", "Naučni intervju" i "Naučni forum". Godine 1992. prelazi na Treći kanal, gdje osmišljava i uređuje autorski serijal "Dok anđeli spavaju".

Marina vjeruje da se poštovanje i ljubav prenose sa generacije na generaciju i da upravo na tome počiva svaki stabilan brak.

"Odnos prema ljubavi generacije u porodici prenose sa jednih na druge. I u mojoj i u Dušanovoj porodici se baš voljelo i vjerujem da smo to prenijeli i na djecu našu, budući da su se Vujadin i Mirka vrlo mladi zavoljeli, a i Uroš i Tijana. Nesvjesno smo slali poruke i prepoznajemo kod naših sinova da su ih usvojili, jer je Vujadin imao samo 21 godinu kada je dobio dijete. Uroš je u 24. godini dobio ćerku", rekla je Marina ranije za Hello.

Kako je objasnila, sinovima nikada nije nametala svoje odluke, ali im je uvijek bila siguran oslonac, naročito u godinama kada je Dule zbog treninga i utakmica često bio van kuće.

"Dule i ja ne volimo da dijelimo savjete, ali oni znaju da imaju našu podršku i da volimo velike porodice. Bilo bi lijepo da Lena dobije brata ili sestru, ali i mnogo voli Mirkinu i Vujadinovu djecu. Samo priča o njima i jedva čeka da ih vidi", ispričala je tada Marina kroz osmjeh.

Za svoje unuke Marina i Dule kažu da su im najveća životna radost i da su posebno ponosni što su njihovi sinovi Vujadin i Uroš, zajedno sa snahama, izuzetno posvećeni roditelji.