Iako su zvanično stavili tačku na šesnaest godina dug brak i već dogovorili višemilionske isplate, sud je donio novu odluku koja slavnoj glumici izbija još preko pola miliona dolara.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Brakorazvodna saga holivudske glumice i uspješne preduzetnice Džesike Albe i filmskog producenta Keša Vorena dobila je novi i izuzetno skup nastavak. Iako su bivši supružnici ranije ove godine stavili tačku na zajednički život i ugovorili početnu isplatu od tri miliona dolara radi ujednačavanja imovine, sudija je potpisao novi nalog prema kojem glumica mora da mu uplati dodatnih 577.481 dolara.

Ova pozamašna svota novca dolazi iz penzionih beneficija i posebnog plana podjele dobiti njene kompanije „HonorBar Inc“. Prema sudskim spisima do kojih su došli američki mediji, Voren ima mogućnost da novac podigne u cjelosti odjednom ili da ga prebaci na poseban penzioni račun kako bi izbegao plaćanje poreza od dvadeset odsto.

Vidi opis Glumicu bivši muž ne ostavlja na miru: Skandal oko razvoda i dalje traje, sud izrekao novu mjeru Džesika Alba na dodeli Oskara Džesika Alba na odmoru sa sinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/Paul Smith Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/jessicaalba Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/jessicaalba/Printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock/Tinseltown Br. slika: 8 8 / 8

Ovom odlukom stavljena je tačka na potraživanja iz te firme, pa Džesika neće imati dodatne finansijske obaveze prema njemu kada je u pitanju pomenuta kompanija.

Skupi ceh braka bez predbračnog ugovora

Bivši par se vjenčao u maju 2008. godine, a kako tada nisu potpisali predbračni ugovor, raspodela bogatstva stečenog tokom braka pretvorila se u složen i skup proces. Iako su se oboje složili da nema klasičnog supružanskog izdržavanja, glumica je ranije pristala da mu kroz dve neoporezive rate isplati tri miliona dolara, od kojih druga rata dospijeva početkom 2027. godine.

Pored toga, glumici je naloženo da bivšem mužu preda i pet miliona dolara od prodaje jedne od zajedničkih luksuznih nekretnina, kao i 500.000 dolara namenjenih troškovima njihovo troje djece. Bivši partneri dele ravnopravno pravno i fizičko starateljstvo nad ćerkama Onor i Heven i sinom Hejsom.

Deli se sve

Podjela imovine otkrila je do detalja kako su rasporedili prihode, udjele u biznisima i pokretnu imovinu. Keš Voren je dobio pravo na polovinu autorskih tantijema od svih filmskih i televizijskih projekata koje je Džesika snimila tokom braka, među kojima su serija "The Office", hitovi "Dan zaljubljenih", "Mačeta" i spot za pjesmu "Bad Blood" pjevačice Tejlor Svift.

Sa druge strane, glumica zadržava zaradu od uloga koje je ostvarila prije braka, ali dobija i polovinu njegovih producentskih prihoda. Posebno poglavlje predstavlja Džesikina kompanija "The Honest Company", osnovana 2011. godine, čija se vrijednost mjeri stotinama miliona dolara.

Prema nagodbi, Vorenu pripada polovina milionskih paketa akcija ovog brenda. Ravnopravno su podijelili i udjele u investicijama, umjetnička djela, namještaj, pa čak i sakupljene nagradne avionske milje, dok je vozni park precizno razgraničen tako da glumici pripadaju tri vozila, a Kešu luksuzni automobil koji je do sada vozio.