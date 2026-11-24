Jedan od najpoznatijih pjevača iz Crne Gore, objavio je novi album pod nazivom "Sve ti priznajem".

Izvor: Youtube/Danijel Alibabić/Screenshot

Deset novih pjesama našlo se na pjevačevom albumu, od kojih je jedan duet sa Viki Miljković, na iznenađenje mnogih.

"Pjesma sa Viki je baš ono što sam želio, nešto drugačije i neočekivano", kazao je.

Alibabić je napravio gala promociju u Beogradu, zatim u Podgorici, gdje je okupio brojna imena sa domaće scene.

Iako je album tek ugledao svjetlost dana, pozitivne reakcije se samo nižu, te se čini da je ovaj projekat pun pogodak. Već se izdvojila numera "Ljube" koju je posvetio svojoj supruzi, što govori činjenica da je publika već pjevala u glas na njegovom nastupu.

Ne krije koliku podršku ima od svoje supruge Bibe, i majke njegove dvoje djece, te i koliko joj je na tome zahvalan, i koliko ga inspiriše:

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"Ljube" već broji 602k pregleda na platformi Youtube.