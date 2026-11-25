Silvija Nedeljković i Saša Stamenković proslavili su dva mjeseca sa blizancima, Stašom i Boškom, nakon 17 godina borbe za potomstvo.

Izvor: Tiktok printscreen/ silvija.nedeljkovic

Nekadašnja zvijezda "Granda" Silvija Nedeljković i golman Saša Stamenković proslavili su dva mjeseca od rođenja svojih blizanaca, ćerke Staše i sina Boška. Nakon što su se punih 17 godina borili za potomstvo, poznati par sada uživa u svakom trenutku sa naslednicima.

Silvija je tim povodom fotografisala bebe, a od jesenjeg lišća je napravila broj dva kako bi obilježila njihov drugi mjesec. Slike je podijelila na svom TikTok profilu i raznežila pratioce.

Pogledajte kako izgledaju blizanci:

Inače, Silvija nije krila koliko su joj teško padali neuspjesi na putu do majčinstva. Jednom prilikom je uspjela da zatrudni prirodnim putem, ali se ta trudnoća završila gubitkom bebe, posle čega je mislila da više nema snage za novu borbu.

"Teško je kada ideš na vantjelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga", ispričala je tada Silvija.

Snagu da ponovo uđe u proceduru vantjelesne oplodnje pronašla je u vjeri i velikoj podršci supruga. Zbog Sašinih klupskih obaveza, na intervenciju u Solun je otišla sama, a lijepe vijesti o trudnoći sačekale su je ubrzo po povratku kući. Kada je čula da čeka blizance, preplavili su je i sreća, i strah, i nevjerica.

Predlagala mužu da se raziđu

O teškim godinama koje su ostavili iza sebe svojevremeno je pričao i Stamenković. On je priznao da je Silvija u trenucima najvećeg očaja željela da se razvede kako bi on sa drugom ženom mogao da postane otac.

Golman za takav scenario nije htio ni da čuje.

"Pa ja ne bih otišao ni da mi nikada ne rodi dijete", poručio je tada Saša, otkrivši i da je ozbiljno razmatrao mogućnost usvajanja, pošto je i njegov pradeda na taj način dobio porodicu.