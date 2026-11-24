Crnogorski pjevač Šako Polumenta našao se u spotu Danijela Alibabića za pjesmu "Tugo sestro", albuma "Sve ti priznajem".

Izvor: Youtube/Danijel Alibabić, IDJ

Njezvanova, Bane Nedović, Božo Dobriša, Mirela Ljumić, Tamara Vujačić, Željko Vukčević, Jelena Nenezić, Dušan Kovačević, Marija Radulović, Jelena Božović, Krnja, Ivona Krnić i druga poznata imena crnogorske javne scene okupila su se u Alibabićevom spotu.

POGLEDAJTE:

Danijel Alibabić - Tugo sestro (Album SVE TI PRIZNAJEM) 2026 Izvor: Youtube/Danijel Alibabić, IDJ

Posebnu pažnju privukao je Šako Polumenta koji je u kadru nazdravljao sa jednom od najpoznatijih influenserki, Natašom Gardašević Njezvanovom, kao i voditeljkom Marijom Radulović.

Kolegijalnost, poštovanje i uzajamna podrška nisu izostali među crnogorskim kolegama.

"Tugo sestro" je već pobrala simpatije publike, ali "Ljube" je i dalje najslušanija pjesma sa albuma, dok se duet sa Viki Miljković još uvijek čeka.

Podsjećamo, pjevač je napravio gala promociju u Beogradu, zatim u rodnom gradu, Podgorici.

Ovako je pjevao svojoj supruzi: