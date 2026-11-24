Crnogorski pjevač Šako Polumenta našao se u spotu Danijela Alibabića za pjesmu "Tugo sestro", albuma "Sve ti priznajem".
Njezvanova, Bane Nedović, Božo Dobriša, Mirela Ljumić, Tamara Vujačić, Željko Vukčević, Jelena Nenezić, Dušan Kovačević, Marija Radulović, Jelena Božović, Krnja, Ivona Krnić i druga poznata imena crnogorske javne scene okupila su se u Alibabićevom spotu.
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Posebnu pažnju privukao je Šako Polumenta koji je u kadru nazdravljao sa jednom od najpoznatijih influenserki, Natašom Gardašević Njezvanovom, kao i voditeljkom Marijom Radulović.
Kolegijalnost, poštovanje i uzajamna podrška nisu izostali među crnogorskim kolegama.
"Tugo sestro" je već pobrala simpatije publike, ali "Ljube" je i dalje najslušanija pjesma sa albuma, dok se duet sa Viki Miljković još uvijek čeka.
Podsjećamo, pjevač je napravio gala promociju u Beogradu, zatim u rodnom gradu, Podgorici.
Ovako je pjevao svojoj supruzi: