Goca je naglasila da se ne plaši za ćerku i da za 32 godine bavljenja muzikom nikada nije imala neprijatnosti.

Izvor: MONDO

Pjevačica Goca Tržan progovorila je o detaljima iz privatnog i poslovnog života, otkrila zašto drugi koncert u Sava Centru ostavlja za maj, kako komentariše basnoslovne novogodišnje honorare, ali i da li bi ćerki Leni prepustila vođenje svoje karijere.

Goca Tržan otvoreno je progovorila o aktuelnim trendovima koji vladaju na domaćoj javnoj sceni, a dok mnoge njene kolege ulaze u trku sa uzastopnim zakazivanjem dvorana, Goca ističe da drugi Sava Centar planira tek za proljeće:

"Zakazaćemo drugi Sava Centar najvjerovatnije u maju. Novembar i decembar su mi već prebukirani, ne mogu da se hrvam sa 50 nastupa u dva mjeseca. Trudim se da organski prodajem ulaznice i organski punim dvorane. To što neko ne proda prvu dvoranu, a zakaže drugu da bi stvorio vještački hajp — to je ulaganje u marketing i ja to poštujem za onoga ko za to ima novca, ali ja idem potpuno organski”.

Leni bi dala posao menadžerke

Na pitanje da li bi, poput kolege Bobana Rajovića koji sarađuje sa sinom, menadžerski posao prepustila svojoj ćerki Leni, Goca je odgovorila potvrdno:

Pogledajte 00:27 "Sposobna je": Goca Tržan priznala da bi angažovala ćerku Lenu da joj bude menadžerka Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Apsolutno da. Lena je izuzetno sposobna, bar sa mnom se uspješno cenka."

Goca je naglasila da se ne plaši za ćerku i da za 32 godine bavljenja muzikom nikada nije imala neprijatnosti sa „estradnom mafijom” niti pokušaje reketiranja o kojima pojedine kolege govore:

"Imam 32 godine karijere i nisam doživjela nijednu ružnu stvar. Sve je stvar stava i toga kako se postaviš. Moja energija je uvek unaprijed govorila šta može, a šta ne može. A možda i ne vrijedim toliko", zaključila je pjevačica.