Postupak je pokrenut nakon što je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u julu 2023. godine podnijelo optužni predlog Prvom osnovnom sudu protiv Mirjane Karanović

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi osnovni sud u Beogradu oslobodio je Mirjanu Karanović optužbi da je krajem 2022. godine jednoj ženi nanijela teške tjelesne povrede. Odluka je potvrđena u zvaničnom saopštenju advokatske kancelarije, uz napomenu da je presuda prvostepena i da tužilaštvo ima pravo žalbe.

Iz advokatske kancelarije su u svom obraćanju istakli da je Mirjana Karanović neosnovano optužena.

Šta je stajalo u optužnom predlogu?

Postupak je pokrenut nakon što je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u julu 2023. godine podnijelo optužni predlog Prvom osnovnom sudu protiv Mirjane Karanović. Njoj se na teret stavljalo da je 27. oktobra 2022. godine počinila krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu oštećene S. S.

Prema navodima iz optužnog akta, sve se odigralo u dvorištu stambene zgrade nakon kraće verbalne rasprave:

Karanović se teretila da je oštećenu S. S. desnom rukom uhvatila u predelu grudi, protresla je pomjeranjem ruke, a potom je i odgurnula.

Usljed toga je, kako je navedeno u optužbi, oštećena pala na betonsko tlo.

Prilikom pada je zadobila tešku tjelesnu povredu u vidu preloma lijeve butne kosti.

Nakon sudskog postupka, Prvi osnovni sud u Beogradu donio je oslobađajuću presudu, a sada ostaje da se vidi da li će tužilaštvo iskoristiti zakonsko pravo na žalbu.

(Nova/Mondo)