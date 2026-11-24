Pjevačica i bivša mis Jugoslavije Anči Dabetić govorila je o predrasudama koje su je pratile tokom karijere, ali i o pričama o elitnoj prostituciji koje se godinama povezuju sa svijetom modelinga i izborima ljepote.

Izvor: Printskrin/Youtube/Adisa Dervišević/Instagram/ andrijanadabetic_official

Nekadašnja mis Jugoslavije i pjevačica Anči Dabetić za Mondo je govorila o temama koje se godinama provlače kroz estradu i svijet ljepote. Bez ustručavanja se osvrnula na predrasude sa kojima se susretala tokom karijere, nepristojne ponude, ali i priče o elitnoj prostituciji koje se povremeno povezuju sa svetom modelinga i izborima ljepote.

Anči je 1994. godine ponijela titulu mis Jugoslavije i važila za jednu od najatraktivnijih žena devedesetih. Ipak, kako priznaje, fizički izgled joj nije uvijek donosio samo prednosti, već je zbog njega često bila suočena sa predrasudama.

I danas na pobjedu na izboru lepote gleda kao na posebno iskustvo i veliku čast, a smatra da je upravo takva titula dodatno motiviše da pokaže koliko vrijedi.

"Uvijek ću gledati na titulu kao na lijepo iskustvo i veliku čast što sam bila pobjednica izbora. Posle proglašenja uvijek ima onih koji su srećni i onih koji misle da pobjednica nije najljepša. Ja sam sa osmjehom govorila i govorim: ako znate ljepšu, prijavite je i neka pobijedi! Ljepota uvijek otvara vrata, kako u mom, tako i u svakom drugom poslu. Uz epitet 'lijepa i još plava' znamo šta ide, ali to je samo dodatni motiv da ljudima dokažeš da griješe. Potcijene te i onda ostanu zatečeni kada ih iznenadiš", rekla je Anči.

"Činjenica je da ima svega!"

Posebnu pažnju privukao je njen odgovor na pitanje o pričama koje godinama prate izbore za mis i svijet modelinga, a koje ih dovode u vezu sa elitnom prostitucijom.

Iako nije željela da govori o konkretnim slučajevima niti da iznosi optužbe, nekadašnja mis Jugoslavije iznijela je svoj stav o ovoj temi.

Vidi opis Mis bivše Juge progovorila o elitnoj prostituciji i otkrila mračnu stranu estrade: "Činjenica je da ima svega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand /printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram/andrijanadabetic_official/printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin, Youtube/ Andrijana Anči Dabetić Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ljudi će uvijek da pričaju o tome, ali rijetko kada neko izađe sa konkretnim dokazom da se to dešava. Činjenica je da svega ima, ali od nas samih zavisi šta hoćemo ili nećemo sebi da dozvolimo. Svako ima pravo da odlučuje šta hoće, a šta neće", istakla je pjevačica.

U daljem razgovoru, Anči se osvrnula i na glasine koje su je pratile tokom karijere, pa otkrila da su je mnogi doživljavali kao nedostupnu, hladnu i prepotentnu osobu. Kako objašnjava, takav utisak bio je posledica njenog stava i jasnih granica koje je postavljala u odnosima sa ljudima.

"Za mene se uvijek pričalo da sam hladna, prepotentna, uobražena i samim tim ljudi imaju predrasude oko toga kako mi prići, jer prosto svojim stavom ne dopuštam neke situacije koje su neizbježne ako si slobodna i lako pristupačna ljudima. Moje je da dođem i pjevam, slikam se sa ljudima, popričam sa njima i tu se priča završava", poručila je Anči Dabetić za Mondo.

Nekadašnja mis Jugoslavije ovih dana ponovo je u centru pažnje zbog nove pjesme "Španska serija" kojom je odlučila da se na velika vrata vrati na estradnu scenu.