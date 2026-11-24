Životna priča Baki B3 otkriva teške trenutke iz djetinjstva, boravak u popravnom domu i zatvoru, kao i preokret zahvaljujući Đoletu Đoganiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako ga publika pamti kao jednu od zvijezda muzičke scene devedesetih i bivšeg učesnika rijaliti programa, životna priča Andrije Đoganija, poznatijeg kao Baki B3, krije znatno težu prošlost. Prije nego što je zakoračio u svet muzike, pjevač je prošao kroz popravni dom i zatvor, o čemu je otvoreno govorio u emisiji "Iza brave".

Problemi u njegovom životu počeli su u ranom djetinjstvu, nakon što su se njegovi roditelji razveli.

"Bio sam problematičan klinac. Otac je bio muzičar, kao i većina Đoganijevih, volio je kafanu, piće, lijepe žene… Majka je bila domaćica, bila je kući, brinula o bratu, sestri i meni. Među roditeljima su često izbijale svađe, da bi se, kada sam ja imao oko jedanaest godina, i razveli. Tada su počeli moji problemi. Uhvatio sam se ulice, lošeg društva počeo da pravim probleme", ispričao je Baki B3.

Sitne krađe i nestašluci ubrzo su ga odveli iza zidova Kazneno-popravnog doma u Kruševcu, gdje je završio kao petnaestogodišnjak.

"Drpimo neki vokmen, obijemo iz zezanja nečiji auto, pa ga vozimo dok ima goriva, onda ga ostavimo na ulici… Sve je to bilo tako dok sa petnaest godina nisam završio u Kazneno popravnom domu u Kruševcu. Dobio sam dvije i po godine robije. Porodica je bila očajna. Tamo sam bio neko vrijeme, ali znate kako je u domu, gledali ste filmove 'Sivi dom' i 'Specijalno vaspitanje', pa smo i mi radili iste stvari… tako sam odlučio da pobjegnem iz doma", priznao je Baki kroz suze.

Bjekstvo koje se završilo tragedijom

Odluka da pobjegne iz doma ostavila je dubok trag na njemu zbog sudbine jednog mladića kojeg on i njegov drug nisu poveli sa sobom.

"Sa jednim dečkom iz Zemuna se dogovorimo da pobjegnemo, međutim tu je bio i neki dečko iz Subotice koji nas je molio da i njega povedemo. Njegа su tu maltretirali domci, bilo mu je baš teško, ali ja ipak odlučim da on ne pođe s nama, jer šta ću s njim, ja odoh kući, a gdje će on. I, mi tu pobjegnemo, ali su nas nedugo potom ponovo uhvatili i vratili u Kruševac. Kada sam se vratio onog dečka koji je htio da pođe sa nama, popio je sonu kiselinu i preminuo. Bio sam očajan, razmišljao sam kako bi bio živ da smo ga poveli. Dugo sam patio zbog toga", rekao je Baki.

Pismo Đoleta Đoganija kao prekretnica

Ni nakon odslužene kazne u Kruševcu nije uspio da se skloni sa ulice, pa je zbog novog krivičnog djela završio u zatvoru u Valjevu. Upravo tamo je doživio preokret, a ključnu ulogu odigralo je pismo koje mu je poslao Đole Đogani.

"Đole je tada već bio popularan, imao ozbiljnu karijeru… Često me je posjećivao u zatvoru, a jedno njegovo pismo dosta je uticalo na to da se promijenim. U njemu mi je napisao kako će mi on pomoći kako treba da se promijenim, da se distanciram od lošeg društva, da boravak u zatvoru iskoristim za čitanje… To pismo sam čitao svaki dan. Jako sam zahvalan Đoletu za sve što je učinio za mene, da njega nije bilo ko zna kako bih završio", istakao je on.

Sa prinudnog rada pravo na snimanje spota

Tokom boravka u zatvoru u Zabeli, gdje je služio kaznu od osam mjeseci, doživio je i nesvakidašnju situaciju povezanu sa pejvačicom Draganom Mirković.

"Kada sam bio u Zabeli, dobio sam osam mjeseci, a svakodnevno smo išli negdje na prinudni rad. Bilo ljeto, meni tad bilo ostalo još mjesec dana da odslužim. Kad smo radili nešto u gradu ja pitam čuvara da odem do pijace da uzmem lubenicu, on me pusti, jer je znao da sam okej lik, da mi je ostalo još mjesec dana zatvora. I tako ja odem na pijacu po lubenicu i pobjegnem da snimam spot sa Draganom Mirković", prisjetio se Baki kroz smijeh.