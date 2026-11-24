Sanja je otkrila kako je upoznala uhapšenog fudbalera o kom danima već bruji javnost u Srbiji.

Izvor: MONDO

Snimanje nove epizode "Zvezda Granda" odvija se danas na Košutnjaku, a među prvima su stigli Dragan Kojić Keba i Sanja Vučić. Keba je na početku ispozirao sa koleginicom, pa su zajedno zapjevali pred našim kamerama.

Na komentar novinara da je bila opasna u poslednjih par emisija, Sanja Vučić je rekla:

Vidi opis Sanja Vučić prvi put o poznanstvu sa uhapšenim Volkovim: Bio sa njenom koleginicom, ona tek sada otkrila sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

"Sumnjam da je tako, uopšte nisam opasna, trudim se da budem objektivna, pravična. Nema zle krvi, sumnjam i da je takav dojam, uopšte ne mislim da sam opasna. I da se posvađamo u emisiji to nije ništa ozbiljno, niti ostavlja posledice", rekla je ona pa se našalila audirajući na Snežanu Đurišić:

"Upoznala sam Volkova"

Pjevačica se zatim osvrnula i na konkurs za PZE.

"Jedva čekam da vidim ko će da se okuraži. Nisam u kontaktu sa muzičkim urednicima sa RTS-a da bih znala da li će se održavati, ali ja navijam da da. Smatram da je svako zaslužio, ali budući da se održava u Bugarskoj ja bih poslala Teu Tairović. Bilo bi mi žao da se ne održi PZE jer nam fali što više takvih takmičenja, da mogu i mladi neafirmisani umjetnici pokažu šta znaju, i voljela bih i ja da jednog dana budem organizator i direktor takvog festivala."

Ona je priznala da bi voljela da na takmičenje ode sa koleginicom Teom Tairović.

"U duetu naravno, zašto da ne. Mi imamo zajedničku pjesmu. Zapravo ostalo mi je još samo to, bila sam sama, bila sam u grupi, sad samo u duetu da odem i da pobijedim."

Sanja je za kraj otkrila da li poznaje Vladimira Volkova koji je nedavno uhapšen, a koji je povezivan sa njenom koleginicom Ivanom Nikolić:

Vidi opis Sanja Vučić prvi put o poznanstvu sa uhapšenim Volkovim: Bio sa njenom koleginicom, ona tek sada otkrila sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Upoznala sam ga možda jednom, ali stvarno ne mogu ništa da kažem po tom pitanju."

(Blic/Mondo)