Talula Vilis obrisala je fotografiju sa ocem Brusem nakon kritika na društvenim mrežama. Saznajte šta je rekla o tom emotivnom trenutku.

Izvor: Instagram/buuski/Printscreen

Talula Vilis, ćerka slavnog glumca Brusa Vilisa, obrisala je sa Instagrama zajedničku fotografiju sa ocem nakon što je ta objava pokrenula burnu raspravu na društvenim mrežama. Dok su mnogi fanovi bili razneženi prizorom oca i ćerke, dio pratilaca joj je zamerio da je riječ o previše privatnom porodičnom momentu koji nije trebalo javno da dijeli.

Fotografija je bila objavljena u subotu, 21. novembra, i na njoj su Talula i 71-godišnji glumac sjedeli jedno pored drugog na ljuljašci i držali se za ruke. Najviše komentara izazvalo je to što se Brus već godinama bori sa frontotemporalnom demencijom, pa su pojedini korisnici mreža doveli u pitanje da li glumac uopšte može da da pristanak za objavljivanje takvih prizora.

Pogledajte spornu fotografiju:

Vidi opis Ćerka Brusa Vilisa obrisala sliku s ocem: Pogledajte fotku za koju je optužena da je previše intimna za javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/buuski Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: nstagram / demimoore Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / rumerwillis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pošto je uklonila sliku, Talula se u nedelju obratila pratiocima i objasnila zbog čega je to uradila.

"Juče sam objavila fotografiju svog oca jer smo imali predivnu posjetu. Neko nas je fotografisao u jednom jako slatkom zajedničkom trenutku dok smo gledali video Frenkija Valija kako pjeva", navela je ona.

Priznala je da su je savladale emocije i ljepota tog momenta, pa nije ni razmišljala o tome da bi fotografija mogla da bude previše intimna za javnost.

"To mogu da priznam i obećavam da ću ubuduće biti opreznija", poručila je Talula.

Vidi opis Ćerka Brusa Vilisa obrisala sliku s ocem: Pogledajte fotku za koju je optužena da je previše intimna za javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / rumerwillis Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, nije krila koliko joj otac znači i naglasila je da ga ona i ostatak porodice vole isto kao i ranije.

"Znam da ga svi volite. I ja ga volim, kao i moja porodica. On je i dalje apsolutni heroj kakvog svi poznajemo", napisala je ona.

Podsetimo, Brus Vilis je 2022. godine saopštio da završava glumačku karijeru pošto mu je otkrivena afazija, poremećaj koji otežava govor i razumijevanje. U februaru 2023. porodica je potvrdila da glumac boluje od frontotemporalne demencije, teške bolesti koja postepeno utiče na ponašanje, ličnost i komunikaciju.

Glumac danas boravi u posebnom domu gdje ima cjelodnevnu medicinsku negu. Njegova supruga Ema Heming Vilis ranije je otvoreno pričala o teškoj odluci da mu obezbijedi takav smještaj, objašnjavajući da je željela da njihove ćerke odrastaju u mirnijem i prilagođenijem okruženju.

Brus iz braka sa bivšom suprugom Demi Mur ima tri ćerke, Rumer, Skaut i Talulu, dok sa sadašnjom suprugom Emom ima još dvije, Mejbel i Evelin. Uprkos teškoj bolesti, cijela porodica mu je i dalje najveći oslonac.