Narodna poslanica Lidija Vukićević stigla je u Skupštinu u provokativnom izdanju.

Izvor: MONDO

Konstitutivna sednica Skupštine nastavila se danas, a pred početak sednice, naša ekipa je uslikala i glumicu i narodnu poslanicu Lidiju Vukićević.

Ona se u Skupštini pojavila sat vremena nakon zvaničnog početka, a u hol je ušetala u vamp izdanju - uskoj bordo suknji i raskopčanoj košulji ispod koje je nosila crveni top.

Nakon toga se odmah uputila ka delu gde su novinari i reporteri, te je ispozirala.

Izvor: MONDO

Izvor: MONDO

Pogledajte i kako je Lidija ranije izgledala na prethodnoj sednici: