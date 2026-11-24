Fidel Kastro je vladao Kubom gotovo pola vijeka, a pažnju javnosti privlačio je i burnim ljubavnim životom.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Face the Nation

Fidel Kastro (1926–2016) bio je kubanski pravnik i gerilski vođa koji je 1959. srušio diktaturu Fulhensija Batiste i uspostavio prvi socijalistički režim na zapadnoj hemisferi. Kubom je vladao gotovo pola vijeka, preživjevši stotine atentata i decenije američkog embarga, čime je postao jedna od ključnih figura Hladnog rata.

Iako je u svijetu ostao upamćen po autoritarnoj vlasti, gušenju sloboda i ekonomskoj izolaciji zemlje, podjednaku pažnju medija privlačio je i njegov buran ljubavni život, često skrivan od javnosti.

Fidel Kastro

Izvor: YouTube/Printscreen/ Face the Nation

Bio je oženjen samo jednom, Mirtom Dijas-Balart sa kojom je dobio sina Fidelita, dok je sa Dalijom Soto del Valje decenijama živio u tajnosti i dobio petoricu sinova.

U isti mah, Selija Sančes bila mu je najbliža saradnica od gerilskih dana i dugogodišnja životna saputnica. Iz veze sa aristokratkinjom Natalijom Revueltom dobio je ćerku Alinu (koja je kasnije prebjegla u SAD), dok je Njemica Marita Lorenc postala poznata po tome što ju je CIA 1959. poslala da ga otruje, ali ona to nije učinila jer je bila zaljubljena u njega.

Sarajka ga bacila na kolena

Zanimljivo je da su mu se putevi u jednom trenutku ukrstili i sa Sarajkom koja je svojevremeno važila za jednu od najljepših, a riječ je, ni manje ni više nego o tašti Gorana Bregovića.

Bahra je svojevremeno izgledom očarala Balkan, a njenu ljepotu kasnije je nasledila upravo ćerka Dženana obzirom da je u mladosti bila veoma uspješna manekenka, Brega se debelo pomučio da bi je smuvao.

Pogledajte kako Dženana danas izgleda:

No i sama Bahra je bila zavodnica, a upravo je svojevremeno Milomir Marić ispričao zanimljivu anegdotu.

Fidel primijetio Bahru

Kada je kubanski lider Fidel Kastro boravio u Sarajevu, navodno je primijetio Bahru među prisutnima. U jednom trenutku, dobio je cvijeće koje je, umesto da zadrži, poklonio upravo njoj – gest koji je mnogima ostao u sjećanju kao dokaz njenog šarma i ljepote.

Izvor: Youtube

Kažu da se kasnije raspitivao ko je ta prelijepa žena, ali je ona nakon toga nestala i više nije komentarisala taj događaj, nije bila umišljena žena i nije smatrala da je to nešto "jako važno".