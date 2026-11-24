Milan Kalinić svojevremeno je otvoreno govorio o razvodu od Sandre, koji su čak 10 mjeseci uspjeli da sačuvaju od očiju javnosti, ali i glasinama da ga je supruga varala sa vlasnikom kluba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vijest o razvodu Milana Kalinića i njegove supruge Sandre iznenadila je javnost, a nakon njihovog rastanka pojavile su se brojne spekulacije o razlozima kraja braka. Glumac je svojevremeno u iskrenom govorio o teškom periodu kroz koji je prošao, otkrivši da su on i Sandra čak 10 mjeseci uspjeli da ne otkriju da su se razveli.

Vidi opis Svi su brujali da je Kalinića žena varala sa vlasnikom kluba: Glumac nakon razvoda prolazio kroz pakao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/kalinic.milan72/screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/kalinic.milan72/screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/ A.K. Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/kalinic.milan72 Br. slika: 7 7 / 7

Kako je objasnio, u trenutku kada su mediji počeli da pišu o njihovom rastanku, on je već duže vrijeme bio razveden.

"Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 mjeseci, moj život je krenuo normalnim putem i djeca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspjeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti", rekao je Milan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac je istakao da razvod ne mora nužno da znači prekid svakog odnosa, naročito kada bivše partnere povezuju djeca i godine zajedničkog života.

"Razvod je uvijek teška stvar i nešto što čovjeka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvijek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu cio svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvijek biti dio mog života, imamo zajedničku djecu. Uvijek sam tu za nju i znam da je i ona za mene. Uvijek ću se truditi da joj budem... Možda je još uvijek preteška riječ da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvijek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvatili, nekako podrazumijeva se. To je sve lijep period mog života i nema potrebe da ga brišem", ispričao je Kalinić.

"Prvi put u životu imao sam besane noći"

Iako su se trudili da kroz razvod prođu što mirnije, Milan je priznao da mu taj period nije bio nimalo lak. Otkrio je da je prvi put u životu imao problema sa spavanjem i da je čak 10 noći proveo budan, razmišljajući o svemu što se dogodilo.

"Prolazi ti svašta kroz glavu. Ja u svojih 53 godine spavam kao beba, a tada sam prvi put u životu imao besane noći. Imao sam i ranije stresove, a prvi put sam sada 10 noći proveo budan. Ležim i razmišljam i to je jezivo, pogotovo nekome ko nije navikao na to. Tada ti đavo dođe i tako legne na rame jer si labilan i pogodno tlo za budalaštine i tada ti cijelu noć prolaze razne stvari kroz glavu. Jedva čekaš da svane i da odeš među ljude i onda se malo vratiš, onda vidiš djecu i osjetiš njihovu podršku i onda bude lakše. Ljudi moraju da nađu vjeru u mnogim stvarima i vjeru u ljude, porodicu, prijatelje i vjeru u sebe i bolje sutra. Ponosan sam što sam uspio da mržnju sklonim sa strane, nikome ne zameram imam odnos prema tome, ali sam uspio da nikoga ne mrzim. Iz svega ovoga mogu da dam savjet ljudima da ne mrze. To nema veze sa oprostom, ne morate da oprostite", ispričao je glumac.

Demantovao priče da ga je Sandra varala

Nakon vijesti o razvodu pojavile su se i spekulacije da je Sandra tokom braka bila nevjerna Milanu, i to navodno sa vlasnikom jednog kluba. Glumac je tada oštro demantovao takve tvrdnje i poručio da ne želi da se bavi neprovjerenim pričama.

"Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine! Ljudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao", govorio je svojevremeno Milan Kalinić.

(Blic/MONDO)